Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'tan Elazığ ve Malatya'ya: Dualarımız sizinle

Maç boyunca panolara “Elazığ dualarımız sizinle” ve potalara “Malatya” yazıp farkındalığımıza destek veren tüm @cavs organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. pic.twitter.com/Ww6ocRrSef