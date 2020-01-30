Kayıt
21:12 30 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1.5 yıllık sözleşme imzalattı. Vodafone Park'taki törene 20 bin taraftar katıldı.

    Sergen Yalçın'ın yuvaya dönüşü 'muhteşem' oldu

    © AA / Enes Yıldırım
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104129/13/1041291354.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202001301041291379-sergen-yalcinin-yuvaya-donusu-muhtesem-oldu/

    Altyapısından yetişip formasını terlettiği Kara Kartal'a 47 yaşında teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı taraftarın yoğun ilgisi gösterdiği tören büyük coşkuya sahne oldu.

    Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta tören düzenleyerek yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1.5 yıllık sözleşme imzalattı.

    Erken saatte gelerek giriş için bekleyen ve Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzayan kuyruklar oluşturan  21 bin 183 taraftar, maça gelir gibi törene katıldı.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yöneticilerin saha içinde kendilerine ayrılan bölüme gelmesinin ardından saat 19.03'te sahaya çıkan Yalçın, öncelikle taraftarları selamladı.

    Daha sonra skorboarddan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla attığı gollere yer verildi.

    Yalçın, Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da katılımıyla sözleşmeye imza attı.

    'Üçlü çektirdi' 

    Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü, taraftarların isteği üzerine imza töreni öncesi bir kez daha tribünün önüne gelerek üçlü çektirdi. 

    Tören için hazırlanan platformun arkasında "Hoşgeldin Sergen Yalçın, Çünkü Sen Dünden Yarına" yazısı yer aldı. Aynı yazı, reklam panolarına da yansıtıldı.

    'Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük bir değer'

    Taraftarlara seslenen Çebi, "En kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük bir değer, Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla beraber yola devam etme kararı aldık. Kendisine, imza töreni için gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Avcı yine yuhalandı

    Çebi, "Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Avcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" derken, taraftarlar takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

    Taraftardan takıma destek isteyen Çebi, "Hocamızın Beşiktaş'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye ekledi. 

    'Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım'

    Kısa bir konuşma yapan Sergen Yalçın, şunları söyledi:

    "Çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Öncelikle bize bu şansı verdiğinden dolayı başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum." 

    Taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür eden Beşiktaş efsanesi, "Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum" vurgusu yaptı.

    Taraftarlar büyük mutluluk yaşadı

    İmza törenini izleyen 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftar, saha içinde oluşturulan platforma bakan tribünlerin önüne yığıldı, Taksim tarafındaki kale arkası tribününü de doldurdu. 

    Taraftarlar, stat hoparlöründen çalınan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti.

    'Hesap sorsana Fikret Orman'dan hesap sorsana'

    Siyah-beyazlılar, zaman zaman da kulübün eski başkanı Fikret Orman'a tepki göstererek "Hesap sorsana Fikret Orman'dan hesap sorsana" tezahüratı yaptı. 

    Taraftarların meşale yakması nedeniyle stadın içinde yoğun bir sis oluştu. 

    Konuşmaların ardından tekrar sahaya inen Yalçın, taraftarlara top hediye etti. Tribünleri de dolaşan Yalçın, taraftarları selamladı. 

    'Nice şampiyonluklara'

    Tören sonunda Çebi, yöneticiler ve Yalçın, basın mensuplarına birlikte görüntü verdi. 

    İmza töreni "Hocamızı Ümraniye'ye uğurluyoruz, yolun açık olsun nice şampiyonluklara" sözleriyle tamamlandı.

    Bir süre daha tezahürat yapan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'tan ayrıldı.

    İlk sınavını Çaykur Rizespor karşısında verecek

    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında ilk maçına 1 Şubat cumartesi günü Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.  

    İşi zor gözüküyor 

    Sezon başından beri kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından topladığı 30 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde bulunuyor.

    Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen siyah-beyazlılar, bu sezon 29 resmi maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

    Kötü savunmasıyla dikkati çeken Kara Kartal, 42 gol atıp 49 gol yedi.

     

    Etiketler:
    Fikret Orman, Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi, taraftar, Tören, imza, Teknik direktör, Vodafone Park, Beşiktaş, Sergen Yalçın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gelecek yıl inşa edilip 2031 yılında kullanıma geçirilmesi planlanan Amerikan Columbia sınıfı denizaltının resmi.
    National Interest’e göre dünyayı yarım saatte yok edebilecek denizaltılar
    Karikatür
    Facebook'tan diğer sitelerin hakkınızda toplayıp sosyal medyaya devrettiği verileri inceleme-silme düğmesi
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet