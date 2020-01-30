Sergen Yalçın'ın yuvaya dönüşü 'muhteşem' oldu

Altyapısından yetişip formasını terlettiği Kara Kartal'a 47 yaşında teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı taraftarın yoğun ilgisi gösterdiği tören büyük coşkuya sahne oldu.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta tören düzenleyerek yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1.5 yıllık sözleşme imzalattı.

Erken saatte gelerek giriş için bekleyen ve Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzayan kuyruklar oluşturan 21 bin 183 taraftar, maça gelir gibi törene katıldı.

Mourinho gelse, böyle çoşku olmazdı sanırım.. pic.twitter.com/RKyJNiXAQb — Fırat Günayer (@firatgunayer) January 30, 2020

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yöneticilerin saha içinde kendilerine ayrılan bölüme gelmesinin ardından saat 19.03'te sahaya çıkan Yalçın, öncelikle taraftarları selamladı.

Daha sonra skorboarddan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla attığı gollere yer verildi.

Yalçın, Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da katılımıyla sözleşmeye imza attı.

'Üçlü çektirdi'

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü, taraftarların isteği üzerine imza töreni öncesi bir kez daha tribünün önüne gelerek üçlü çektirdi.

Tören için hazırlanan platformun arkasında "Hoşgeldin Sergen Yalçın, Çünkü Sen Dünden Yarına" yazısı yer aldı. Aynı yazı, reklam panolarına da yansıtıldı.

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Sergen Yalçın imza töreni.

21 bin kişi...

İmza değil haykırış... #özedönüş pic.twitter.com/Qd9N0YnjlQ — Fatih Doğan (@fatihdogan_38) January 30, 2020

'Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük bir değer'

Taraftarlara seslenen Çebi, "En kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük bir değer, Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla beraber yola devam etme kararı aldık. Kendisine, imza töreni için gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Avcı yine yuhalandı

Çebi, "Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Avcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" derken, taraftarlar takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Taraftardan takıma destek isteyen Çebi, "Hocamızın Beşiktaş'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye ekledi.

'Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım'

Kısa bir konuşma yapan Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Öncelikle bize bu şansı verdiğinden dolayı başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum."

🔥🔥 📺 Sergen Yalçın sözlerine başlarken heyecandan konuşamadı.



🔥🔥🗣️ Sergen Yalçın: Arkadaşlar çok heyecanlıyım. pic.twitter.com/BodpXhLytE — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) January 30, 2020

Taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür eden Beşiktaş efsanesi, "Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum" vurgusu yaptı.

Taraftarlar büyük mutluluk yaşadı

İmza törenini izleyen 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftar, saha içinde oluşturulan platforma bakan tribünlerin önüne yığıldı, Taksim tarafındaki kale arkası tribününü de doldurdu.

Taraftarlar, stat hoparlöründen çalınan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti.

'Hesap sorsana Fikret Orman'dan hesap sorsana'

Siyah-beyazlılar, zaman zaman da kulübün eski başkanı Fikret Orman'a tepki göstererek "Hesap sorsana Fikret Orman'dan hesap sorsana" tezahüratı yaptı.

Taraftarların meşale yakması nedeniyle stadın içinde yoğun bir sis oluştu.

Konuşmaların ardından tekrar sahaya inen Yalçın, taraftarlara top hediye etti. Tribünleri de dolaşan Yalçın, taraftarları selamladı.

'Nice şampiyonluklara'

Tören sonunda Çebi, yöneticiler ve Yalçın, basın mensuplarına birlikte görüntü verdi.

İmza töreni "Hocamızı Ümraniye'ye uğurluyoruz, yolun açık olsun nice şampiyonluklara" sözleriyle tamamlandı.

Bir süre daha tezahürat yapan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'tan ayrıldı.

İlk sınavını Çaykur Rizespor karşısında verecek

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında ilk maçına 1 Şubat cumartesi günü Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

İşi zor gözüküyor

Sezon başından beri kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından topladığı 30 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde bulunuyor.

Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen siyah-beyazlılar, bu sezon 29 resmi maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Kötü savunmasıyla dikkati çeken Kara Kartal, 42 gol atıp 49 gol yedi.