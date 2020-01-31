Trabzonspor, Brezilyalı stoper Manuel Da Costa ile anlaştı

Transfer döneminin son gününde Trabzonspor, Manoel Messias ve Guilherme transferini bitirmek üzereyken, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Gece saatlerinde Manoel Messias, Trabzon'a getiren ve Guilherme transferini bitirmek üzere olan Trabzonspor, Al İttihad'la yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı. TRT Spor'da yer alan habere göre Faslı futbolcu, bugün Trabzon'a gelecek ve resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Tecrübeli stoperin ismi, Galatasaray ile de anılıyordu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehşir’den 4 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al İttihad’a transfer olan Costa, devre arasında boşa çıkmıştı.

1.91’lik stoper Sivasspor ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.