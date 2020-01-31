PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kiraladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV, İtalya'nın Milan takımından İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i kiraladı.
PSV Kulübü, 27 yaşındaki sol bek Rodriguez'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Kariyerine ülkesinin Zürih takımında başlayan, daha sonra Almanya ekibi Wolfsburg'a transfer olan Rodriguez, 2017'de Milan'a imza atmıştı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Rodriguez, bu sezon Milan'da 5 maça çıktı.
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