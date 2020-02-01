Arda Turan Süper Lig'de kulüpsüz kaldı

Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig’de kulüpsüz kaldı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.

Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan’ın, futbolu bırakması bekleniyor.