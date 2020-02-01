Sergen Yalçın'dan mesaj: Egolarınızı bırakın, Beşiktaş'ı düşünün

Beşiktaş'ın başında ilk sınavına bugün Çaykur Rizespor deplasmanında çıkacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, dün oyuncularıyla bir toplantı yaparak, beklentilerini anlattı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre herkesin egolarını bir kenara bırakıp sadece Beşiktaş’ı düşünmesini isteyen Yalçın, “Sizler bizler gelip geçeriz ama bizim sahada aldığımız sonuçlar Beşiktaş’ın tarihine yazılıyor" dedi.

Yalçın şöyle devam etti:

"Yeniliriz, yeneriz ama bizleri destekleyen taraftarlarımıza keyifli futbol izlettirmeliyiz. Bunu başarmak zor değil. Futbol basit oyun. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. Egolarınızı bırakın saha içinde verilen görevi yapın, siz de biz de mutlu olalım."

Depremzedeler için

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için kendi aralarında 300 bin TL para toplayıp, AFAD’a teslim ettiler.