Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda: Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Türkiye A Milli Takımı için oynayacağını açıkladı. Larkin, "Tek bir şey için söz verebilirim, bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, sporseverlerin aylardır beklediği açıklamayı kişisel Instagram hesabında yaptı.

Larkin, şunları söyledi:

"Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim."