Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında Trabzonspor 2-1 önde

Medical Park Stadı'ndaki maçı Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıkları Serkan Olguncan ve Serkan Çimen. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat. Müsabakanın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemi ise Kadir Sağlam.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe üst üste iki pozisyon buldu.
Maçın kritik gelişmeleri şöyle:
1. dakika dolmadan Fenerbahçe Kruse ile 1-0'ı buldu.
6. dakikada Sosa'nın ortasında Trabzonspor'un penaltı itirazı vardı, 1 dakika sonra Ndiaye sarı sart gördü.
16. dakikada Ekuban'ın ortasını Sörloth ağlara bıraktı: 1-1.
21.. dakikada Kruse'ye yapılan harekette Fenerbahçe penaltı bekledi.
31. dakikada Sosa'nın ortasında Campi topu çevirdi, 6 pasta Novak skoru 2-1'e getirdi.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf Sarı, Sörloth
Fenerbahçe: Altay; Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Kruse, Tolga, Vedat
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