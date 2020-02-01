Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında Trabzonspor 2-1 önde

Bu haftanın en önemli karşılaşması olarak görülen Trabzonspor Fenerbahçe maçı başladı. Bir maçı eksik Trabzonspor 35 puanla 4. sırada bulunurken, Fenerbahçe ise 37 puanla 2. sırada bulunuyor. Kritik maçta Trabzonspor 2 gol buldu, Fenerbahçe ise maçın ilk dakikasında attığı golün ardından skorunu koruyor.