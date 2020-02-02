Kayıt
15:34 02 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Gümüşhanespor'da görevine son verilen Fatih Akyel hakkında 'Sahte kombine bilet bastırıp sattı' iddiası

    © DHA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104130/95/1041309559.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202002021041309586-gumushanesporda-gorevine-son-verilen-fatih-akyel-hakkinda-sahte-kombine-bilet-bastirip-satti/

    TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Fatih Akyel'in görevine son verildi. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Cengiz Fırat, Akyel'le ilgili, "Sahte kombine bilet bastırıp insanlara sattığını öğrendim. Bin civarında satılan bilet parası ortada yok. Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değil" dedi.

    Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Cengiz Fırat, yaptığı yazılı açıklamayla teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

    Fırat, "Transfer dönemi boyunca kulübümüze, şehrimize ve milletimize yakışmayan tutumları sebebiyle Fatih Akyel ile yolları ayırdık. Birçok futbolcuyu arayarak muvafakatname vermemeleri yönünde telkinde bulunmak hem de mevcut hocaya yakışır mı? Bunun takdirini değerli Gümüşhane halkının takdirine bırakıyorum" ifadesini kullandı.

    ​Akyel'in sahte kombine bilet bastırıp sattığını öne süren Fırat, şöyle devam etti:

    'Musa Ertekin'in de istifasını talep ettik'

    "Bu zatın şahsımın haberi olmadan sahte kombine bilet bastırıp insanlara sattığını da öğrendim. Bin civarında satılan bilet parası ortada yok. Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değildir. Ancak işin en acı tarafı, bu olumsuz tavrını sergileyen, arkamızdan kuyumuzu kazan ve bir şehrin hayalleri ile oynayan bu insana en büyük desteği veren Başkanvekili sıfatı verdiğimiz Musa Ertekin. Kendisinin de istifasını talep ettik. Ertekin dün itibariyle kulübümüz hesabına gelen 200 bin TL’ye resmen el koydu. Bu para ile SGK borcu yatırılacaktı. Üzeri de tamamlanıp maliye borcu yapılandırılacaktı. Hem Maliye’den hem SGK’dan ödeme talimatlarını almamıza rağmen dün akşama kadar Musa Ertekin, hiçbir yöneticimizin telefonuna bakmadı ve transferin açılmasına engel oldu. Halbuki, geçmişten bugüne kadar borçlu olduğumuz tüm futbolculara ödemeleri yapılarak muvafakatnameleri alındı. Ayrıca transfer açıldığı andan itibaren sözleşme imzalayacağımız futbolcuların vekaletleri dahi alınmıştı. Musa Ertekin resmen kulübümüzü sabote etmiştir. Tüm taraftarlarımız ve değerli Gümüşhane kamuoyunun bunu bilmesini isterim."

    'Suç duyurusunda bulunacağız'

    Fırat, "Sahte bilet paraları 200 bin TL ve daha önce yine kulübümüz adına yatan 250 bin TL için pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağız. Pendik maçından sonra süreçle ilgili detaylı bir açıklama yapacağız. Transferi açamadık diye hiç kimse pes ettiğimiz düşünmesin, ilk günkü inancımızı koruyoruz. Mevcut oyuncularımızın bu zorlu süreçte alnımızın akıyla çıkacağımızı ve ligde kalacağımıza da inanıyorum. Taraftarımızın ve şehrimizin desteğiyle her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim" dedi.

    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Süper Kupa, Maliye Bakanlığı, SGK, Gümüşhanespor, Suç duyurusu, Cengiz Fırat, kombine, Futbol, Fatih Akyel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vuhan'daki Türkiye vatandaşları 'Koca Yusuf Operasyonu' ile tahliye edildi
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet