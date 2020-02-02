Gümüşhanespor'da görevine son verilen Fatih Akyel hakkında 'Sahte kombine bilet bastırıp sattı' iddiası

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Fatih Akyel'in görevine son verildi. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Cengiz Fırat, Akyel'le ilgili, "Sahte kombine bilet bastırıp insanlara sattığını öğrendim. Bin civarında satılan bilet parası ortada yok. Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değil" dedi.

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Cengiz Fırat, yaptığı yazılı açıklamayla teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Fırat, "Transfer dönemi boyunca kulübümüze, şehrimize ve milletimize yakışmayan tutumları sebebiyle Fatih Akyel ile yolları ayırdık. Birçok futbolcuyu arayarak muvafakatname vermemeleri yönünde telkinde bulunmak hem de mevcut hocaya yakışır mı? Bunun takdirini değerli Gümüşhane halkının takdirine bırakıyorum" ifadesini kullandı.

Gümüşhanespor’da teknik direktör Fatih Akyel’in görevine son verildi.



Gümüşhanespor Başkanı Cengiz Fırat: "Haberim olmadan sahte kombine bilet bastırıp, sattığını öğrendim. Bin civarında satılan biletin parası da ortada yok. Bu zihniyette bir kişiyle çalışmamız mümkün değildir.” pic.twitter.com/GVU8raSrm4 — TFF 2.Lig (@st2lig) February 1, 2020

​Akyel'in sahte kombine bilet bastırıp sattığını öne süren Fırat, şöyle devam etti:

'Musa Ertekin'in de istifasını talep ettik'

"Bu zatın şahsımın haberi olmadan sahte kombine bilet bastırıp insanlara sattığını da öğrendim. Bin civarında satılan bilet parası ortada yok. Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değildir. Ancak işin en acı tarafı, bu olumsuz tavrını sergileyen, arkamızdan kuyumuzu kazan ve bir şehrin hayalleri ile oynayan bu insana en büyük desteği veren Başkanvekili sıfatı verdiğimiz Musa Ertekin. Kendisinin de istifasını talep ettik. Ertekin dün itibariyle kulübümüz hesabına gelen 200 bin TL’ye resmen el koydu. Bu para ile SGK borcu yatırılacaktı. Üzeri de tamamlanıp maliye borcu yapılandırılacaktı. Hem Maliye’den hem SGK’dan ödeme talimatlarını almamıza rağmen dün akşama kadar Musa Ertekin, hiçbir yöneticimizin telefonuna bakmadı ve transferin açılmasına engel oldu. Halbuki, geçmişten bugüne kadar borçlu olduğumuz tüm futbolculara ödemeleri yapılarak muvafakatnameleri alındı. Ayrıca transfer açıldığı andan itibaren sözleşme imzalayacağımız futbolcuların vekaletleri dahi alınmıştı. Musa Ertekin resmen kulübümüzü sabote etmiştir. Tüm taraftarlarımız ve değerli Gümüşhane kamuoyunun bunu bilmesini isterim."

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Fırat, "Sahte bilet paraları 200 bin TL ve daha önce yine kulübümüz adına yatan 250 bin TL için pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağız. Pendik maçından sonra süreçle ilgili detaylı bir açıklama yapacağız. Transferi açamadık diye hiç kimse pes ettiğimiz düşünmesin, ilk günkü inancımızı koruyoruz. Mevcut oyuncularımızın bu zorlu süreçte alnımızın akıyla çıkacağımızı ve ligde kalacağımıza da inanıyorum. Taraftarımızın ve şehrimizin desteğiyle her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim" dedi.