Ronaldo'nun çıkmadığı maça dava açan Güney Koreli taraftarlar, maddi-manevi tazminat kazandı

Güney Koreli futbolseverler, İtalya Serie A liginin devi Juventus'un geçen yıl Seul'de oynadığı sezon öncesi hazırlık maçına dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun çıkmamasından duydukları hayal kırıklığını yargıya taşıdı.

İki futbolseverin açtığı davada fatura maç organizatörlerine kesildi.

Kişi başı 312.43 ABD doları

Seul'un batısındaki Inçeon'da bölge mahkemesi, maçı organize eden The Fasta Inc. isimli yerel şirketin iki davacının her birine 312.43 ABD doları ödemesine karar verdi.

Reklamlarda Ronaldo'nun en az 45 dakika oynayacağını söylediler

Davacıların şikayet başvurusunda, Temmuz 2019'da oynanan maçla ilgili The Fasta Inc'in verdiği reklamlarda, Ronaldo'nun en az 45 dakika sahada top koşturacağının söylendiği, ama Portekizli yıldızın bütün maç yedek kulübesinde oturduğu belirtildi.

253 doları, manevi tazminat

Mahkeme kararına göre The Fasta Inc. bilet başına 59 dolar, bilet başına komisyon ücreti 0.85 dolar ve her bir davacının çektiği manevi acıya karşılık 253 dolar ödeyecek.

Başka davalar da var

Kararı gazetecilere aktaran avukat Kim Min-ki, maçla ilgili açılmış başka davalar bulunduğunu ve kendisinin 87 davacıyı daha temsil ettiğini söyledi.

Şirket kayıplara karıştı

The Fasta Inc'in websitesi bugün devre dışı bırakılırken, şirket yöneticileri de telefon aramalarına yanıt vermedi.