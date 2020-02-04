Kayıt
22:20 04 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    John Obi Mikel

    Irkçı mesajlar alan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104133/01/1041330179.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202002041041330228-irkci-mesajlar-alan-john-obi-mikel-canli-yayinda-gozyaslarini-tutamadi/

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından ırkçı mesajlar alan ve bu yüzden savcılığa suç duyurusunda bulunan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

    John Obi Mikel, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

    "Bana, çocuklarıma ve kız arkadaşıma cümleler sarf edildi"

    Mikel, "Derbi maçı oynuyoruz. Onlar da ve biz de kazanmak isteyen taraftık. Kazanan biz olduk. Onlar da mağlubiyetin hayal kırıklığı nedeniyle biraz gerilim yaşandı. Sonrasında oyuncular arasında sorun yaşanmadı. Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı çok üzgünüm. Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Bunların kesinlikle bir daha futbol sahasına girememeleri lazım. Sporla ilgileri yok" dedi.

    Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
    © AA / Trabzonspor Kulübü
    Obi Mikel'den ırkçılık paylaşımı

    "Galatasaray taraftarlarından destek mesajları aldım"

    Yıldız oyuncu, "4 yaşında çocuklarım hakkında böyle şeyler söylenmesi çok yanlış. Bu yaşanmamalı, kesinlikle kabul edilemez. Üzgünüm ve çok sinirliyim. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz. Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım.

    Birçok taraftarlardan, Galatasaray taraftarlarından da destekleyici mesajlar aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum kendimi. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız" diye konuştu.

    Fenerbahçe'den açıklama

    Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu John Obi Mikel'e sosyal medyada yapılan ırkçı saldırıların sarı lacivertli kulüple bağdaştırılamayacağını dile getiren bir açıklama yaptı.

    İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

    ''Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dünden itibaren sistematik şekilde gündeme getirilmeye çalışılan, kulübümüz ile hiçbir ilgisi olmayan ve de asla tasvip etmeyeceğimiz bir konu ile ilgili açıklama yapma sorumluluğu doğmuştur.

    Öncelikle belirtmek isteriz ki; Kulübümüzün tarihi boyunca tüm bireylerin farklılıklarına her daim saygıyla yaklaşmaya hassasiyet gösterilmiştir.

    Üstelik sıkıntılı bir dönemden geçen Türk futbolunun, belki de en parlak yönlerinden biri; Avrupa futbolunda sıkça gözlenen ırkçılık sorunun, ülkemizde yaşanmadığı gerçeğidir.

    Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında duran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bayrak taşıyan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Toplumumuzun tüm fertlerine din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeksizin saygılı olmayı bir Fenerbahçelilik değeri olarak kabul ettiğimizi vurgulamak isteriz.

    Sonuç olarak; Kulübümüz, yaşandığı iddia edilen ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir. Maalesef rakibimiz Trabzonspor'un bu konuya dair yaptığı açıklamada ‘Fenerbahçe maçından sonra' ibaresi kullanması sebebiyle adımız ilgisiz bir şekilde konuya dâhil edilmiştir.

    Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ile bağdaştırılmasının amacı son derece açıktır.

    Bu zihniyet, Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken, bu gündemi camiamız ile bağdaştırarak Avrupa basınına servis edip, aslında ülkemizin itibarına zarar vermektedir. Bahse konu suçlamanın gerçek dışı olduğundan emin olmakla birlikte, konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz.

    Konunun bazı kesimler tarafından sistematik bir şekilde Fenerbahçe ile bağdaştırılmaya çalışılmasından, Avrupa kamuoyuna da Fenerbahçe odaklıymış gibi servis edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Saygılarımızla''.

    Etiketler:
    Galatasaray, John Obi Mikel, Irkçılık, Trabzonspor, Fenerbahçe
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Terk edilmiş Pripyat'ta eskiden çocuk yuvasının bulunduğu binadan bir kare.
    20. yüzyılın en büyük nükleer felaketinin sembolü Pripyat kenti, 50 yıl önce kuruldu
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet