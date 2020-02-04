John Obi Mikel, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Irkçı mesajlar alan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı https://t.co/h8z5cQkbNs pic.twitter.com/FMYz0av7rU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 4, 2020

"Bana, çocuklarıma ve kız arkadaşıma cümleler sarf edildi"

Mikel, "Derbi maçı oynuyoruz. Onlar da ve biz de kazanmak isteyen taraftık. Kazanan biz olduk. Onlar da mağlubiyetin hayal kırıklığı nedeniyle biraz gerilim yaşandı. Sonrasında oyuncular arasında sorun yaşanmadı. Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı çok üzgünüm. Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Bunların kesinlikle bir daha futbol sahasına girememeleri lazım. Sporla ilgileri yok" dedi.

"Galatasaray taraftarlarından destek mesajları aldım"

Yıldız oyuncu, "4 yaşında çocuklarım hakkında böyle şeyler söylenmesi çok yanlış. Bu yaşanmamalı, kesinlikle kabul edilemez. Üzgünüm ve çok sinirliyim. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz. Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım.

Birçok taraftarlardan, Galatasaray taraftarlarından da destekleyici mesajlar aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum kendimi. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız" diye konuştu.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu John Obi Mikel'e sosyal medyada yapılan ırkçı saldırıların sarı lacivertli kulüple bağdaştırılamayacağını dile getiren bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

''Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dünden itibaren sistematik şekilde gündeme getirilmeye çalışılan, kulübümüz ile hiçbir ilgisi olmayan ve de asla tasvip etmeyeceğimiz bir konu ile ilgili açıklama yapma sorumluluğu doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Kulübümüzün tarihi boyunca tüm bireylerin farklılıklarına her daim saygıyla yaklaşmaya hassasiyet gösterilmiştir.

Üstelik sıkıntılı bir dönemden geçen Türk futbolunun, belki de en parlak yönlerinden biri; Avrupa futbolunda sıkça gözlenen ırkçılık sorunun, ülkemizde yaşanmadığı gerçeğidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında duran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bayrak taşıyan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Toplumumuzun tüm fertlerine din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeksizin saygılı olmayı bir Fenerbahçelilik değeri olarak kabul ettiğimizi vurgulamak isteriz.

Sonuç olarak; Kulübümüz, yaşandığı iddia edilen ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir. Maalesef rakibimiz Trabzonspor'un bu konuya dair yaptığı açıklamada ‘Fenerbahçe maçından sonra' ibaresi kullanması sebebiyle adımız ilgisiz bir şekilde konuya dâhil edilmiştir.

Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ile bağdaştırılmasının amacı son derece açıktır.

Bu zihniyet, Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken, bu gündemi camiamız ile bağdaştırarak Avrupa basınına servis edip, aslında ülkemizin itibarına zarar vermektedir. Bahse konu suçlamanın gerçek dışı olduğundan emin olmakla birlikte, konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz.

Konunun bazı kesimler tarafından sistematik bir şekilde Fenerbahçe ile bağdaştırılmaya çalışılmasından, Avrupa kamuoyuna da Fenerbahçe odaklıymış gibi servis edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla''.