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17:10 05 Şubat 2020
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    Artistik buz pateninin çiftler kategorisinde iz bırakan Sarah Abitbol (solda) ile Stephane Bernadis

    Fransa'da antrenörünün tecavüzünü açıklayan buz patenciye sporculardan destek açıklaması: Artık sessiz kalamayız

    © REUTERS / CGW/ JDP
    Spor
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    Fransa'nın ünlü emekli buz patencisi Sarah Abitbol, çocukken antrenörünün tecavüzüne uğradığını ancak 30 yıl sonra dünyaya duyurabildi. Abitbol'un sessizlik kodunu (Omerta) kırmasına aktif sporculardan destek yağdı. Spor Bakanı, Fransa Buz Sporları Federasyonu Başkanı'nın istifasını istedi.

    #MeToo hareketinin de etkisiyle spor dünyasındaki cinsel saldırılarla ilgili ifşaatlara bir yenisi eklendi. Artistik buz pateni çiftler kategorisinin ünlü isimlerinden biri olan 44 yaşındaki Fransız kadın sporcu Sarah Abitbol, eski koçu Gilles Beyer'in kendisine 15 yaşındayken tecavüz ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Fransa'nın 50'den fazla aktif sporcusu Sarah Abitbol'a destek için açık mektup imzaladı.

    Aktif atletler, spor aleminde yeni bir tecavüzün daha ortaya çıkması karşısında 'tiksindiklerini ama şaşırmadıklarını' dile getirdi. 

    'Sessizliği bozmak, spora hizmet etmek demek'

    Fransa Olimpiyat Komitesi'nin Üst Düzey Atletler Komisyonu'nun (CAHN) üyeleri tarafından kaleme alınan açık mektupta şöyle denildi:

    "Artık sessiz kalamayız! Kolektif şekilde hareket etmenin ve sessizliği bozmanın spora hizmet etmek anlamına geldiğini fark etmenin zamanı gelmiştir."

    Abitbol'un geçen hafta yayımladığı otobiyografisinde açıkladığı tecavüzle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Savcılar, soruşturma kapsamında başka cinsel istismar mağduru olup olmadığını araştıracaklarını belirtti. 

    Tecavüzle suçlanan eski koç Beyer, daha önce sporcusuyla 'mahrem ve uygunsuz ilişkiye girdiğini, bundan içtenlikle üzüntü duyduğunu' söyleyerek üstü kapalı itirafta bulunmuştu.

    Fransa Buz Sporları Federasyonu (FFSG) antrenörleri Beyer, Jean-Roland Racle, Michel Lotz hakkında en az üç patenci daha reşit değilken cinsel istismar ve tecavüzde bulunma suçlaması getirdi. 

    Spor Bakanı: Federasyon Başkanı kendisini temize çıkaramaz

    Spor Bakanı Roxana Maracineanu, skandalın göbeğindeki FFSG'ye 20 küsur yıldır başkanlık yapan Didier Gailhaguet'yi bakanlığa çağırıp hesap sordu.

    Federasyon başkanından istifasını talep eden Spor Bakanı Maracineanu, gazetecilere şunları söyledi:

    "Olguların ağırlığı ve uzun zamandır devam etmesi, federasyonda genel bir işlev bozukluğu olduğunu gösteriyor. Didier Gailhaguet bundaki kişisel ve ahlaki sorumluluğundan kendini temize çıkaramaz. Dolayısıyla kendisinden tüm sorumluluğu üstlenmesi ve istifa etmesini talep ettim."

    Eski madalyalı kadın yüzücü Maracineanu, ağır ceza soruşturması açılabilmesi için federasyon üzerindeki devlet tanımasını geri çekebileceğini de söyledi. 

    Abitbol'un kitabını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi ve 'akıl hocası' Brigitte Macron'a gönderdiği öğrenildi.

    Toplumsal meselelerle ilgili bir rol üstlenen First Lady, Fransa'nın en ünlü buz patencilerinden biri olan Abitbol'u kabul edeceğini, onunla kitap hakkında konuşmak ve hikayesini kendi ağzından dinlemek istediğini duyurdu. 

    Kitabında eski koçunun kendisine dokunan ilk erkek olduğunu ve dokunmaların 15-17 yaşları arasında tecavüze uğramasına uzandığını anlatan Abitbol, kitabında ve L’Obs'a verdiği mülakatta, koçunun davranışını birçok kez açık etme girişiminde bulunduğunu, ama 'organize sessizlikle' karşılaştığını anlattı.

    "Herkes bana 'ilaçlarını al ve çeneni kapa' dedi, ben de itaat ettim, ilaçlarımı aldım ve sustum" diyen Abitbol, emekliliğinden sonra eski spor bakanlarından Jean-Francois Lamour'a Beyer hakkında şikayette bulunduğunda "Evet, onun hakkında elimizde bir dosya var, ama gözlerimizi kapayacağız" yanıtını aldığını anlattı. 

    Abitbol ile paten partneri Stéphane Bernadis, 10 kez Fransa şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonasında 7 kez madalya kazandı ve dünya şampiyonasında 70 yıl aradan sonra madalya kazanan ilk Fransız çift oldu.

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