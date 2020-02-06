Fatih Terim'den Belhanda'ya: 'Ruh hastası'

Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görüntüleri gündem oldu.
A Spor'un yayınladığı maçın 9. dakikasında Younes Belhanda'nın pas hatası sonrası Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş'a dönerek "Hasta ya, ruh hastası" dedi. Fatih Terim'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
📌Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'la yaptıkları maçın 8. dakikasında yaşanan pozisyondan sonra sinirlendi ve böyle tepki verdi: Hasta ya, ruh hastası.👇 pic.twitter.com/XBlFuxCV1j— Sabah Spor (@sabahspor1) February 5, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)