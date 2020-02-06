İmza günü avukatları çağıran Çebi’ye Sergen Yalçın'dan yanıt: Ne avukatı başkan, cinayet mi var?

Sergen Yalçın imza için geldiğinde Ahmet Nur Çebi, “Şimdi avukatlar gelecek. İmzayı o zaman atarsın” dedi. Yalçın da Çebi'ye, “Ne avukatı başkan, cinayet mi var? Bir an önce işimize başlayalım” cevabını verdi.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı.

Takvim’de yer alan habere göre İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

‘Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz’

‘Yapmamız gereken çok iş var'

Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan, cinayet mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın?" diye konuştu.

Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.

‘Sergen boşuna efsane olmamış’

Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarf etti.

Sergen Yalçın'ın imza sırasında tek kuruş para konuşmadığı öğrenildi.