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12:28 06 Şubat 2020
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    TFF Başkanı Özdemir: Sorarım size, 18 kulübü birden nasıl hedef alabiliriz?

    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    Spor
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    Kulüplerin 'Federasyon bizi engelliyor. Hakemler önümüzü kesiyor' eleştirilerine yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Sorarım size; TFF, Kurullar ve MHK, 18 kulübü birden nasıl hedef alabilir?" diye sordu. Özdemir, "Herkesin futbol ortamından bir şikayeti var ancak çözüm önerisi yok" ifadesini kullandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenledi. 

    Özdemir, basın toplantısında 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmede bulunarak, gerçekleştirilen projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    'Son bir yılda 3 MHK gördü bu ülke'

    Sözlerine Van'da yaşanan çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Özdemir, şunları söyledi:

    © AA / Mehmet Emin Mengüarslan
    Beşiktaş, TFF ve MHK'yı topa tuttu: Kuralına göre oynatacağız
    "Federasyon Başkanı olarak ilk kez gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenliyorum. Üzülerek söylüyorum, bugün konuşacağımız konular yerine A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası finallerinde nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye’nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, 30 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı isterdim. Ancak liglerimizde ikinci yarı daha yeni başladı ve inanılmaz bir tartışma ortamı yaşanıyor. Herkesin futbol ortamından bir şikayeti var ancak çözüm önerisi yok. Bu konuda birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu sezon şu ana dek kulüplerimizin federasyonumuzu ilgilendiren konularda resmi sitelerinden yaptıkları 50’ye yakın açıklama var. Yine Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarımızın sadece ve sadece başkanlarının federasyonumuz, kurullarımız, hakemlerimiz ve kararlarımızla ilgili 90'ın üzerinde basın açıklaması bulunuyor. Yani 18 kulübümüz de yakınıyor. Neden? Federasyondan, hakemlerden, kurullardan, kararlardan. Konu hep benzer, ‘O hakemi istemeyiz, bu hakemi istemeyiz. Bu MHK olmaz, gitsin, şu gelsin.’ Arkadaşlar, son bir yılda 3 MHK gördü bu ülke... Hepsi birbirinden saygın MHK Başkanımız görev yaptı. Bir karar alıyoruz veya bir kurulumuz karar veriyor, 18 kulübümüzden farklı ses çıkıyor. Ama hepsinin ortak dili aynı, 'Federasyon bizi engelliyor. Hakemler önümüzü kesiyor. Kurullar yanlı karar alıyor' Sorarım size; TFF, Kurullar ve MHK, 18 kulübü birden nasıl hedef alabilir."

    'Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik'

    Özdemir, kimsenin çıkıp 'hata yaptım' demediğini vurgulayarak, açıklamalarına şöyle devam etti:

    AİHM
    © AA /
    AİHM'den TFF kararı: Bağımsız ve tarafsız bir organ değil
    "Aynaya bakan yok. Hata olacaktır, düzeltilecektir de. Eleştiri de yapılacaktır. Yeter ki ölçülü, saygılı olsun. Yeter ki hakka hukuka uygun, adil olsun. Biz 'x' kulübün, 'y' kulübün federasyonu değiliz, sadece 18 kulübün de değiliz, ülkemizdeki profesyonel ve amatör 6 bin kulübün, yüz binlerce futbolcunun, futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz. Bu süreçte yaşadıklarımızı düşününce futbol camiasının tüm unsurlarıyla şapkasını önüne koyup düşünme vakti geldiği kanaatindeyim. Çünkü baktığımızda bu tablonun futbolumuza zarar vermekten başka bir yansıması olmadı. Kirli düzen, şaibe, masa başı oyunlar, masaya vurma, masa kırma gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir ki? Oysa biz eleştirildiğimiz bu süreçte usulsüz, haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırt etmedik. Talimatları, kuralları, protokolleri eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik. Kimsenin hakkını ziyan etmedik. Her hakem hatasının, organize şekilde kamuoyu oluşturarak, daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişçesine feryat figan gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı her karara saygı bekledik ama hiçbir gün o saygıyı göremedik. Bilakis, kurulların bağımsız kararlarına art niyetle yaklaşıldığını, algı operasyonları yürütüldüğünü gördük. Ama futbolun üst amir kurumu olarak ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ misali, sustuk, sessiz kaldık. Her eleştiriyi sineye çektik, kendimizde hata aradık, düzeltme yoluna gittik. Polemiklerin içinde kaldık ama kulüplerimizle polemiğe girmedik, cevap yetiştirme yolunu seçmedik. Her açıklamayı kamuoyunun takdirine bıraktık."

    'Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları gelecekte de yaşamaması için...'

    En iyi şekilde görevlerini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "Bununla birlikte; paydaşlarımızın sürekli kendi oluşturdukları stratejiler çerçevesinde yönetimimiz ve kurullarımızı etkilemeye yönelik tavır sergileme, birbirlerine karşı sahada vermeleri gereken mücadelenin yanı sıra federasyonumuz üstünden de planlı bir şekilde yürütülen sezon içerisinde veya devamında oluşan ya da oluşabilecek muhtemel teknik ve yönetimsel sorunları örtüleme çabalarını net olarak görmekteyiz. TFF Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar tarafımızdan atanan bağımsız görev yapma yeteneğine sahip olan kurullarımız aynı şekilde görevlerinin başında bulunuyor. Zira kurullarımız; görev alanları ile ilgili her türlü görüşme ve toplantı yapmak ve daha iyi olmak için her türlü tedbiri almak konusunda özgürce hareket etmek yetki ve yeteneğine de sahip bulunuyor. Yine Başkan ve Yönetim Kurulu olarak bizlerin de aynı hareket kabiliyetine sahip olduğumuzun bilinmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz. Her adımda, her gelişmede farklı kesimlerden farklı zamanlarda birbirinin kopyası tepkilerin ortaya konulmasını da manidar buluyoruz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları gelecekte de yaşamaması için karar ve uygulamalarımızda gereken kararlılığı bizi göreve getiren genel kurulumuza karşı en önemli görev olarak görmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de hiçbir kesim ya da grubun bugüne kadar olduğu gibi sonrasında da etki oluşturma çabalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Spor, Futbol, Eleştiri, Trabzonspor, Basın toplantısı, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Süper Kupa
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