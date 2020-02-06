Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti: 'Sen dönene kadar'

Trabzonspor, sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın giydiği 97 numaralı formayı müzeye kaldırdığını bir video ile duyurdu. Kulüp, videoya 'Sen dönene kadar' notunu düştü ve Yazıcı'yı etiketledi.

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e rekor bir bedelle transfer olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı'ya bordo mavililerden jest geldi. Yazıcı'nın Trabzonspor'da giydiği 97 numaralı forma emekliye ayrıldı ve müzeye koyularak sergilenmeye başlandı.

Bu gelişmeyi resmi Twitter hesabında duyuran Trabzonspor, bir video da eklediği paylaşımına Yazıcı'yı etiketledi ve 'Sen dönene kadar' notunu düştü.

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