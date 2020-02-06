Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti: 'Sen dönene kadar'

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e rekor bir bedelle transfer olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı'ya bordo mavililerden jest geldi. Yazıcı'nın Trabzonspor'da giydiği 97 numaralı forma emekliye ayrıldı ve müzeye koyularak sergilenmeye başlandı.
Bu gelişmeyi resmi Twitter hesabında duyuran Trabzonspor, bir video da eklediği paylaşımına Yazıcı'yı etiketledi ve 'Sen dönene kadar' notunu düştü.
#SenDöneneKadar ❤💙#YusufYazıcı #97 @YaziciYusuf97 pic.twitter.com/KY03Nswcac— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 6, 2020
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