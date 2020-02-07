Kayıt
01:28 07 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Aziz Yıldırım

    Futbolda şike davasında beraat kararları kesinleşti

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103750/78/1037507839.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202002071041348700-futbolda-sike-davasinda-beraat-kararlari-kesinlesti/

    Yargıtay'ın bozma ilamından sonra yeniden görülecek olan 'Futbolda şike' davasında mahkeme, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın örgüt suçundan beraatini kesinleştirdi.

    Temyiz yoluna giden Trabzonspor ve iştiraklerinin davaya müdahil olmasının söz konusu olmayacağı nedeniyle bozma kararı veren Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin kararına uyan mahkeme, 'örgüt üyeliği' suçundan verilen beraat kararını kesinleştirdi.

    Yeniden görülecek olan 'Futbolda şike' davası 'şike' üzerinden görülecek.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Futbolda şike' davasında yeniden yapılan yargılama sonucu 9 Ekim 2015'te aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'şike' suçlarından beraatine hükmetmişti. Mahkemece verilen karar, geçtiğimiz günlerde Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi tarafından usul eksiliği nedeniyle bozulmuştu.

    'Futbolda şike' davasında İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama, 9 Ekim 2015'te karara bağlanmış, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi mahkeme kararını usul eksikliği nedeniyle geçtiğimiz günlerde bozmuştu.

    Olayın geçmişi

    FETÖ firarisi eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla 3 Temmuz 2011'de başlatılan 'Futbolda şike' soruşturması kapsamında Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonunda oynana birçok maçta şike gerçekleştirildiği ve organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti.

    Aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ında bulunduğu çok sayıda kişi soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış, Yıldırım 2 Temmuz 2012'de mahkemece, 'örgüt kurmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti.

    İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, sanıklardan Aziz Yıldım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onamış, diğer sanıklar için ise düşme, bozma ve onama kararı vermişti.

    Özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılmasının ardından Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğu iddiasıyla 21 Nisan 2014'te İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanma ve itirazın ertelenmesi talebiyle başvurmuştu. Yeniden görülen davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın davada beraatine hükmetmişti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çığ altında kalan güvenlik güçleri için tören: Aileler gözyaşlarına boğuldu
    Çığ altında kalan güvenlik güçleri için tören: Aileler gözyaşlarına boğuldu
    Karikatür
    Azil defteri kapandı: Trump, Senato'da tüm suçlamalardan aklandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet