Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hakemlik bu kadar mı Fenerbahçe aleyhine olur, bütün kurallar Fenerbahçe aleyhine olunca uygulanır da pozisyon Fenerbahçe lehine olunca uygulanmaz mı ?Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe Alanyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Uçum, "İlk sözüm gönlüme; Trabzon ve Alanya maçlarında 5’er puan kaybedersek kusur bizdedir. Ancak hakemlik bu kadar mı Fenerbahçe aleyhine olur, bütün kurallar Fenerbahçe aleyhine olunca uygulanır da pozisyon Fenerbahçe lehine olunca uygulanmaz mı? Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, Fenerbahçe sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

İlk sözüm gönlüme;Trabzon ve Alanya maçlarında 5’er puan kaybedersek kusur bizdedir. Ancak hakemlik bu kadar mı FB aleyhine olur,bütün kurallar FB aleyhine olunca uygulanır da pozisyon FB lehine olunca uygulanmaz mı?Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin,FB sahipsiz değildir. — Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 8, 2020

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 1-1 berabere bitti

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında Kruse, arka direkte kafayla topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Siopis ile girdiği ikili mücadelede Rodrigues'in yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Kruse, kaleci Marafona'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

61. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı vuruşundan faydalanamadı. 59. dakikada gelişen konuk takım atağında Djalma Campos ceza sahası içi sağ çaprazda Jailson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda üst direğe çarpıp havalanan meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

72. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahasına havadan uzun pasında Vedat Muric, sağ çaprazda meşin yuvarlağı altıpasa doğru çıkardı. Son anda araya giren Nsakala, Ozan Tufan'ın topa vurmasına engel oldu ve tehlikeyi savuşturdu.

Kalan dakikalarda daha atak oynayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.