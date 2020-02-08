Milli yüzücü Merve Tuncel 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.
Merve Tuncel’den #Tokyo2020 kotası!— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) February 8, 2020
Fransa’da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Yarışması’nda milli sporcumuz Merve Tuncel 1500m serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı👏🇹🇷 pic.twitter.com/39FQugnbHJ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli yüzücü Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.
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