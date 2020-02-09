Ersun Yanal: Kimse bunlar çeksinler ellerini, bizi istemiyorlarsa o zaman çekilelim ligden

Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, futboldan daha çok saha dışı olayların yaşandığını aktardı.

Sarı-lacivertli teknik adamın basın toplantısından satır başları şöyle:

'Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz'

- Futbolun içinde kalmak ve futbol konuşmak için çaba harcıyoruz. Çok iyi oynamadık, zaman zaman etkili olduk ama futbolun dışında şeyler de var. Hakem hata yapabilir ve biz onlarla ilgili konuşmuyoruz. Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz.

- Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Kimden öğreneceğiz? Kaybedebilirdik, futbol bu ama eşitlik yoksa nasıl olacak. Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz. Sonunu nasıl getireceksiniz?

'Bu artık kabak tadı verdi'

- Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. F.Bahçe her şeyin üstesinden gelir. Ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın. Bu kadar net bir şey elimize yüzümüze bulaştırıldı. Bu artık kabak tadı verdi. Tadsız bir hal aldı.

- Adaletin olmadığı bir yerde bir şey olmaz. Adalet çok önemli. Adalet yerini bulsun. Adil olmayan yöntemlerle Fenerbahçe'yi yolundan döndüremez kimse. Herkes ayağını denk alacak. -Futbol ortamı gerildi artık. Biz hakemleri konuşmuyoruz. Biz hakemleri kağıt parçası gibi etrafa atmıyoruz, saygı duyuyoruz.

- Teknolojide Avrupa'nın iyisi olduğumuzu söylüyoruz. Ama sen aleni pozisyonda gitmiyorsun VAR'a. Sen benim hakkımı yiyemezsin. Kim verecek bunun hesabını. Bu iş selfie çektirmeye benzemez, bu iş ciddi bir iş.

- Bu iletişim nasıl sağlanıyor anlamıyorum. VAR'daki adam uyuyorsa, çekirdek mi çitliyor acaba. Nasıl gitmezsin böyle bir pozisyonda. Bu gitmeme yetkisini kimden aldın, çok merak ediyorum. Bu şartlarda futbolu konuşmak, kararları kabul etmektir. Kabul etmiyorum ben. Ben futbolu konuşmak istiyorum ama biz bu konulara kilitlendik.

- Kaos var. Kim elini ayağını çekecekse çeksin artık. Spor başka bir dünya, kimse bunlar çeksinler ellerini. Bizi istemiyorlarsa o zaman çekilelim ligden. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Ciddi olmak lazım. Bu iklimi kim yarattıysa çeksin elini. Tamam biri şampiyon olacak. Şampiyonluk önemli ama bu iklimi mahvedenler ne olacak.

'Top eline çarpıyor'

Ersun Yanal, hem kendisinin hem de takımının mutsuz olduğunu söyledi. Hatalarını da kabul ettiklerini kaydeden Yanal, ancak son dakikada Mustafa Pektemek'in el pozisyonuna ve penaltı çalınmamasına değindi.

Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadelerini kullandı: "Oyuncular da mutlu değil, kendileri de söyledi iyi değildik diye. Rakip daha iyi hazırlanmış, kabul ettik. Ama top ele çarpıyor, görmüyor ama VAR'da. Top eline çarpıyor, bizim oyuncuya düşecek, gol olacak. Hadi Altay tamam uygulayın, doğrudur. Ben hakeme soramam maçtan sonra, VAR'dan geldi mi gelmedi mi. Biz hakemlerle konuşmuyoruz öyle bir adetimiz yok. Bir iletişim sorunu var. Galiba hatlar kesilmiş. Çok net teknoloji varken, değerlendirmiyorsunuz. Ben hesap sormam, ceza yerim. Nasıl olacak."