Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy: Koltuklarında rahatça oturuyorlar şimdi ama bunları yanlarına bırakmayacağız

Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, "Bu gece katledildiğimiz bir gece. Bugün 3 tane atsaydık, 4 tane yedireceklerdi. Gecenin fragmanını saat 5'te gördük, filmin tamamı da 8'de ortaya çıktı. Koltuklarında rahatça oturuyorlar şimdi ama bunları yanlarına bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Kötü bir gece olduğunu kaydeden Özsoy, "Fenerbahçe için bu gece katledildiğimiz bir gece. Ancak söylediklerimizi ispatlayan bir gece, malumun ilanı. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. Nihat Özdemir toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz. Ancak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe yöneticisini korkutamazsınız" dedi.

Trabzonspor maçında verilen penaltı kararına değinen yönetici, "Hakeme kızmayın, o verilen görevi yerine getirdi. Pozisyonları incelemeye gerek bile yok. Biz 3 tane atsaydık, 4 tane yedirirlerdi. Filmin fragmanı 5'teki maçta geldi ve bizim maçta film oynadı. Bize bunları yapanlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyor olabilir ama yanlarına kalmayacak" ifadelerini kullandı.

A Spor kanalına da mesaj yollayan yönetici, "A Spor'da 'Bize muhtaçlar, sadece doğruları biz söylüyoruz' demişler. Ben onlara 'Hadi oradan' diyorum. Kimsenin dillendiremediğini taraftarımız da başka yorumcular da dillendirir. Onlar da hadlerini aşmasınlar" diye konuştu.