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22:28 09 Şubat 2020
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    Mustafa Cengiz: Bazı başkanlar televizyona çıkmayı çok seviyor, neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar

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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

    - Ben genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Olaylar öyle bir hale geldi ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım.

    - Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim.

    - O başkan gülüyormuş.... Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın.Siz hem gülüyorsunuz ama tabiri caizse ağlıyorsunuz her gün çıkıp. Geçen yıl sanırım kasım ayıydı, biz Rusya'daydık, 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?

    - Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum, dostça, eşit, adil... Bizim lehimize de hakem hatası istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da TV programı yaptılar. Orada Beşiktaş şampiyon olmuş, olabilir. Onları kutlarım.

    - Siz önce devlet kurumlarına tepki göstereceksiniz, sonra devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Bu böyle olmaz. Devlet, babadır tamam ama önce tepki, sonra teşekkür. Bu böyle olmaz!

    - Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar.

    Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü

    Süper Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, rakibini Yassine Meriah'ın kendi kalesine ve Adem Büyük'ün (2) golleriyle 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

    Galatasaray, son 5 maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

    Süper Lig'de puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılı takım, lider Demir Grup Sivasspor ile olan farkını 3'e indirdi.

    Adem Büyük gol sayısını 5'e çıkardı

    Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 kez filelere gönderen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

    Ligde daha önce sezonun ilk yarısındaki Hes Kablo Kayserispor maçında bir gol atan Adem Büyük, ikinci devredeki İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

    Adem Büyük, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası müsabakalarında ise 2 gol attı.

    VAR'la gelen goller

    Galatasaray'ın karşılaşmada kazandığı penaltı ile attığı üçüncü golde hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.

    Müsabakanın 19. dakikasında Emre Akbaba'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta top, savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi. Adem Büyük, 22. dakikada kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

    Karşılaşmanın 41. dakikasında ise Mariano'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük, topu filelere gönderdi. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğuna karar verdi.

    Sakatlanan Saracchi maça devam edemedi

    Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, maçın hemen başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada adale sakatlığı geçiren Uruguaylı futbolcu, bir hafta aradan sonra forma giydiği Kasımpaşa maçının 3. dakikasında tekrar sakatlık geçirdi.

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı terkeden Saracchi'nin yerine 4. dakikada Martin Linnes oyuna dahil oldu.

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    Etiketler:
    Galatasaray, Mustafa Cengiz, Türkiye
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