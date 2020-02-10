Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.
All reports I am changing my name are false. The name I was born with is the name I will keep for my Turkish Citizenship. 🤟🏽💂🏽♂️🤟🏽— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) February 10, 2020
Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta, Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.
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