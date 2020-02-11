Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Kırklarelispor'u 1-0 yenen Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe, 3-0 kazandığı maçın rövanşında GMG Kırklarelispor'u evinde 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı da 1-0 kazanıp adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin golünü 50. dakikada Mevlüt Erdinç attı.

Yarı finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi, Trabzonspor - BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi olacak.

Trabzonspor ilk maçı 5-0 kazanmıştı.

Türkiye Kupası'nda Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacakken, Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya pankartla çıktı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor karşılaşmasında da bu isyanını sürdürdü.

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kırklarelispor'u konuk eden sarı lacivertliler, maç öncesinde sahaya bir pankartla çıktı.

Futbolcuların taşıdığı pankartta "Türk futbolu için uyanma zamanı" yazısı bulunuyordu. Sarı lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da "#TürkFutboluİçinUyanmaZamanı" etiketini kullandı.

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