Türkiye ile Rusya, buz hokeyi alanında işbirliği imkanlarını görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya heyetleri arasında buz hokeyi spor dalında işbirliğine yönelik görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.
Türkiye Buz Hokeyi Gelişim Takımı, Spartak Moskova ile bir dostluk karşılaşması gerçekleştirdi.
Elçiliğin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'ya gelen Türk ekibinin, karşılaşma öncesinde Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak başkanlığındaki bir heyetle elçiliği ziyaret ettiği belirtildi.
Türk Büyükelçiliği'nin paylaşımında "Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Rusya Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Vladislav Tretyak ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasında buz hokeyi alanında işbirliği imkanlarını ele almışlardır" ifadeleri yer aldı.
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