Rus ve Türk buz hokeyi takımlarından dostluk maçı

Spartak Genç Hokey Takımı'nın 7-1 galibiyeti ile sona eren mücadele sonrası Türk Hava Yolları Moskova Müdürü Turan Yardımcı ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak tarafından Rus ve Türk sporculara ödül verildi.

'Türkiye'de hokeyi daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalara devam edeceğiz'

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Türkiye'de hokeyi büyütmek ve geliştirmek için fikir alış verişinde bulunduklarını belirtti. "Rusya ile siyasi olan birlikteliğimizi sportif birlikteliğimizle de bir araya getirmek istiyoruz. Buz hokeyinin gelişmesi anlamında görüşmeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" diyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Buz hokeyinde Rusların bir geleneği var. Türkiye olarak 20-25 yıllık bir mazimiz var. O yüzden Rusya ile olan sportif ilişkileri önemsiyoruz. Maç sayıları milli takım çalışmaları, antrenör gelişim seminerleri olsun bu konuda beraber çalışacağız. Bu akşam da Rusya Federasyonu ile bir görüşmemiz olacak. Bu konuları ele alacağız. Türkiye'de hokeyi büyütmek daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalara devam edeceğiz."

'İlk 16 ülkenin arasında yer almak istiyoruz'

Dünya sıralamasında 34. sıralarda yer aldıklarını ekleyen Albayrak, "Geçmişe göre yükselen bir trendimiz söz konusu. 5-10 senelik planlarımızın içinde ilk 16 ülkenin arasında yer almak istiyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları Moskova Müdürü Turan Yardımcı, THY olarak iki yıllık süreçte Spartak Buz Hokey Kulübü'nün sponsorluğunu yaptıklarını ifade etti.

"Bu çerçevede de Türkiye'deki Buz Hokeyi Federasyonumuz ile Halit Albayrak başkanımızla da görüşme halindeydik. Türkiye ile Rusya arasında gelişen ilişkiler çerçevesinde buz hokeyi bağlamında neler yapabileceğimizi istişare ettik. Gelinen bu noktada Türk çocuklardan oluşan karma takımı ile Spartak'ın çocuk takımı arasında hem bir antrenman hem de bir dostluk maçının yapılmasına karar verildi."