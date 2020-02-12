Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk etti.
Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor, ilk maçı 2-0 kazandığı için toplam skorda 3-3'le ve yarı finale adını yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba, 55. (p) ve 85. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 31. dakikada Bammou attı.
Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor-Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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