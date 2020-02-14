PFDK'dan Alexander Sörloth'a 2 maç ceza

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Sörloth'a, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan çeyrek final rövanş müsabakasında forma giyemeyen Sörloth, ayrıca Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.

Sörloth, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacak olan Beşiktaş karşılaşmasında takımdaki yerini alacak.

'Sörloth'a verilen ceza kabul edilemez, itiraz edeceğiz'

Kararın açıklanmasının ardından cezayı fazla bulduklarını belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Sörloth 230 maça çıkıp, sadece 16 sarı kart görmüş bir oyuncu. Karşılığı bu mudur? Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz" dedi.