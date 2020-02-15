Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a tepki: 'Rami ve Falette oynamayacaksa neden alındı?'

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, zirve yarışının önemli ekiplerinden Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanizde ve 75. dakikada Gerson Rodrigues kaydederken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi.

© AA / Emin Sansar Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı’nda Fenerbahçe ile karşılaştı. MKE Ankaragücü oyuncuları maç sonucu sevinç yaşadı.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Jailson'u ilk 11'de başlatarak Adil Rami ve Simon Falette'i yedek bırakması sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü.

Taraftarların konuya ilişkin tepkilerini dile getirdiği Twitter'da 'Rami' kelimesi TT'ye girdi.

Yanal: Bunun sorumlusu benim

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 mağlup oldukları Ankaragücü maçını değerlendirdi. Kolay bir sezon geçirmediklerini vurgulayan Yanal, ''Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim.'' dedi.

Yanal, "Top rakibe geçtiği zamanki geçişlerde uzun zamandır görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Kanatlarda yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep var, vardı. Kayıp topları kazanamayıp stresi yönetme konusunda becerikli olamadık. Üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötüydük. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Bu da bizim koordinasyonumuzu ve dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı, geçişleri daha sert oynamalıydık. Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim. Çok zor bir durumda buraya geldik, zor bir sezon geçirdik ve bu dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz." diye konuştu.

'Taraftarlar Başkanına, yönetimine inanmalı'

Çok üzgün olduklarının altını çizen Yanal, taraftardan destek istedi ve "Fenerbahçe birçok şeyi değiştirebilecek güçte bir camia. Taraftarlar Başkanına, yönetimine inanmalı ve inançlarını kaybetmemeli. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çok çalışarak geçirebilirsiniz. Üstümüze ne düşerse Fenerbahçe için yapmaya hazırız." dedi.