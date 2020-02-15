Kayıt
00:05 16 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal

    Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a tepki: 'Rami ve Falette oynamayacaksa neden alındı?'

    © AA / Hakan Burak Altunöz
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104107/93/1041079329.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202002151041411287-ankaragucune-2-1-yenilen-fenerbahcede-ersun-yanala-tepki-rami-ve-falette-oynamayacaksa-neden-alindi/

    Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı Kanaryalar 2-1 kaybetti. Adil Rami ve Simon Falette'in yedeklerde bulunması ve Jailson'un ilk 11'de başlaması nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan teknik direktör Ersun Yanal'a tepkiler geldi.

    Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, zirve yarışının önemli ekiplerinden Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

    Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanizde ve 75. dakikada Gerson Rodrigues kaydederken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi.

    Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı’nda Fenerbahçe ile karşılaştı. MKE Ankaragücü oyuncuları maç sonucu sevinç yaşadı.
    © AA / Emin Sansar
    Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı’nda Fenerbahçe ile karşılaştı. MKE Ankaragücü oyuncuları maç sonucu sevinç yaşadı.

    Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Jailson'u ilk 11'de başlatarak Adil Rami ve Simon Falette'i yedek bırakması sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü.

    Taraftarların konuya ilişkin tepkilerini dile getirdiği Twitter'da 'Rami' kelimesi TT'ye girdi.

    Yanal: Bunun sorumlusu benim

    Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 mağlup oldukları Ankaragücü maçını değerlendirdi. Kolay bir sezon geçirmediklerini vurgulayan Yanal, ''Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim.'' dedi.

    Yanal, "Top rakibe geçtiği zamanki geçişlerde uzun zamandır görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Kanatlarda yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep var, vardı. Kayıp topları kazanamayıp stresi yönetme konusunda becerikli olamadık. Üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötüydük. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Bu da bizim koordinasyonumuzu ve dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı, geçişleri daha sert oynamalıydık. Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim. Çok zor bir durumda buraya geldik, zor bir sezon geçirdik ve bu dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz." diye konuştu.

    'Taraftarlar Başkanına, yönetimine inanmalı'

    Çok üzgün olduklarının altını çizen Yanal, taraftardan destek istedi ve "Fenerbahçe birçok şeyi değiştirebilecek güçte bir camia. Taraftarlar Başkanına, yönetimine inanmalı ve inançlarını kaybetmemeli. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çok çalışarak geçirebilirsiniz. Üstümüze ne düşerse Fenerbahçe için yapmaya hazırız." dedi.

    İlgili konular:

    Fenerbahçe derneklerinden TFF Başkanı Nihat Özdemir'e istifa çağrısı
    Tuncay Şanlı: Fenerbahçe ligden çekilsin
    Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy: Koltuklarında rahatça oturuyorlar şimdi ama bunları yanlarına bırakmayacağız
    Etiketler:
    Ersun Yanal, Fenerbahçe, Ankaragücü, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dresden bombardımanında kentin merkezini yok eden bi yangın fırtınası oluştu.
    2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet