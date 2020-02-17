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04:50 17 Şubat 2020
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    Portekiz'de ırkçılığa tepki gösteren futbolcu sahayı terk etti

    Portekiz'de ırkçılığa tepki gösteren futbolcu maçı bırakıp gitti

    © AFP 2019 / MIGUEL RIOPA
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    Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, deplasmanda oynadıkları Vitoria Giumaraes maçında rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahadan çıkıp soyunma odasına gitti.

    Portekiz 1'inci Futbol Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

    Karşılaşmada 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi.

    Moussa Marega, maçın 71'inci dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

    Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için "Bu, utanç verici" diye bağırarak sahayı terk etti.

    Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise Marega'nın yerine Manafa'yı oyuna aldı.

    Porto, karşılaşmayı Marega'nın golüyle 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla döndü.

    Conceiçao, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Marega'ya yönelik ırkçı tezahüratları üzüntü verici olarak değerlendirdi.
    Sergio Conceiçao şunları söyledi:

    "Bu tip şeyler olduğunda maç arka planda kalır. Hepimiz öfkeliyiz. Bunu yapanlar küçük bir grup da olsa, sahaya ısınmak için çıktığımızdan itibaren Marega'ya hakaret edildi. Biz, milliyetine, boyuna, saç rengine, ten rengine bakılmaksızın bir aileyiz. Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz. Bugün burada olanlar talihsizlikti."

    Portekiz'deki sol hükümetin üyeleri de Marega'nın uğradığı ırkçı sözlü saldırıya tolerans gösterilemeyeceğini vurgulayıp, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

    Bu arada Moussa Marega, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisine ırkçı tezahürat yapanlar için ırkçı aptallar ifadesini kullanırken, hakemlere yönelik de "Ayrıca hakemlere beni savunmadıkları ve sarı kart gösterdikleri için teşekkür ediyorum, çünkü ten rengimi savunuyorum" dedi.

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