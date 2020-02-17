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17:09 17 Şubat 2020
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    Iker Casillas

    Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday

    © AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
    Spor
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    İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in tarihe geçen isimlerinden olan kaleci Casillas son birkaç aydır ortaya atılan iddiaları doğruladı ve İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylığını duyurdu.

    © REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
    Casillas taburcu edildi
    İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden eski kaleci Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) başkanlığı için aday olacağını resmen açıkladı.

    Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yapan 38 yaşındaki Casillas, "Evet, seçim kararı açıklandığında RFEF Başkanlığı için adaylığımı sunacağım. Birlikte, federasyonumuzu dünyanın en iyi futbol seviyesine çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Casillas, dünyanın en iyi futbol seviyesi olarak da İspanyol futbolunu gösterdi. 

    Henüz resmi tarihi açıklanmayan RFEF Başkanlığı seçimi için kararlı bir şekilde ve büyük bir saygıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Casillas, "Şeffaf ve adil bir seçimde, 23 binden fazla seçmen bizi bekliyor. Bize karşı gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı herkese teşekkürler" diye yazdı.

    Spor Bakanı ile görüşmüştü

    ​Spor Bakanı Irene Lozanzo geçen hafta Casillas ile görüştüğünü doğrulamıştı ama federasyon başkanlığını konuşup konuşmadıklarına dair bir bilgi vermemişti. 

    Iker Casillas
    © Sputnik / Alexey Filippov
    Casillas, kariyerinin 1000. resmi maçına çıktı
    RFEF'de başkanlık seçiminin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (12 Haziran-12 Temmuz) öncesinde yapılması öngörülüyor. Federasyonun başında 2018'den bu yana Luis Rubiales bulunuyor. Rubiales, 2018 Dünya Kupası'ndan üç gün önce, dönemin milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'yi Real Madrid ile anlaştığı için görevden almasıyla ve milli takımda teknik direktörler Luis Enrique ve Robert Moreno arasında yaşanan polemiklerle gündeme gelmişti.

    Milli takım formasını en çok giyen ikinci isim 

    Real Madrid altyapısından yetişen ve 16 yıl eflatun-beyazlı formayı giydikten sonra 2015 yazında Portekiz'in Porto takımına transfer olan Casillas, 1 Mayıs 2019'da antrenmanda geçirdiği kalp krizinin ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı.

    Casillas, 167 maç ile İspanya Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcular arasında ikinci sırada bulunuyor.

     

    Etiketler:
    Luis Rubiales, Porto, Real Madrid, İspanya Futbol Federasyonu, Iker Casillas, La Liga, İspanya
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