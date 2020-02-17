Galatasaray'da Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde olmayacak

Galatasaray'da ligin 22. haftasında oynanan Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, Lemina'nın sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Fanatik'in haberine göre Mario Lemina'nın sahalara dönüş süresinin 2-3 ayı bulması bekleniyor.

Kulüp tarafından oyuncunun sağlı durumu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/BEbXNuXV67 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 17, 2020

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