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22:13 18 Şubat 2020
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    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi açıklaması

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    Spor
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    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçı kazanarak galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

    Ali Sami Yen 1905 Derneğinin (ASY 1905) Beşiktaş'taki Maçka Residences'te düzenlenen açılış törenine katılan Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Dernek açılışıyla ilgili konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Aynı renge gönül veren insanların bir araya gelip oluşturduğu sinerjinin peşindeyiz. Bir armanın peşinde aynı duygular için bu kuruluşu paylaşıyoruz. Ali Sami Yen 1905 Derneği'mizin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah değerli arkadaşlarımız Galatasaray'ın dünyanın tepesine olan şampiyonluk yürüyüşüne her zaman destek olacaktır. Bu desteğin sadece manevi değil maddi boyutta da olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    © AA / Onur Çoban
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    Mustafa Cengiz, Süper Lig'de son 6 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını aktararak, Fenerbahçe derbisine ilişkin "Yedi takım da şampiyonluk potasında. Kazanmaya alışkın bir takımız. Bunun sürmesini diliyoruz" diye konuştu.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe derbisini izlemek için Ülker Stadı'na gideceğini dile getirdi.

    'Bütün takımlarda hakemlerle ilgili endişe var'

    Mustafa Cengiz, bütün takımlarda hakemlerle ilgili endişe olduğunu ileri sürdü.

    Derbide hakem yönetimiyle ilgili bir endişelerinin olup olmadığının sorulması üzerine Cengiz, şunları kaydetti:

    "Endişe sadece bizde değil, liglerde mücadele eden bütün takımlarda hakemlerle ilgili endişe var. Hakemlerin kötü niyetli, önceden hesaplı olduğuna inanmak istemiyorum. Futbolun dostluk, kardeşlik ve eşit kurallar içinde bir yarışma olduğuna inanıyorum. Bu inancımın sürmesini de istiyorum. Derbide hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum".

    'Rakiplerimiz düşmanımız değil'

    Başkan Cengiz, sporda rekabet içinde oldukları kulüplerin düşman olmadığını söyledi.

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    Sporu dostça bir yarış olarak gördüklerini anlatan Mustafa Cengiz, "Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim kardeşimiz, arkadaşımız, yakın akrabamız. Biz bunu dostça bir yarış olarak görüyoruz. Lütfen böyle değerlendirin. Ortamı gerici değil, barış, dostluk ve kardeşliği spor kanalıyla artırıcı şekilde değerlendirelim." şeklinde görüş belirtti.

    Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yarın düzenleyeceği basın toplantısında nasıl mesajlar vermesini beklediğinin sorulması üzerine, "Medyum değilim. Bu konuda yorumda bulunamam. Her kulüp kendinden sorumlu. Her kulübe başarılar diliyorum. Ancak en başarılının da her zaman kulübümün olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

    Açıklamaların hakemler üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağıyla ilgili bir soruya ise Cengiz, şöyle yanıt verdi:

    "Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, kendi lehine, rakibin aleyhine yanlış karar vererek maçı kurtarmaya çalışmak, çok yanlış. Bu, mevcut hakemlere ve onların adil olma duygularına hakaret. Lütfen bunu yapmayalım. Gördüklerini çalsınlar. Cesur olsunlar, adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Bizim için gördüğünü çalmaları çok önemli. Aleyhimize de olsa fark etmez".

    Yöneticilerin dostluk ve kardeşliği zedeleyecek açıklamalardan kaçınması gerektiğini savunan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

    Ali Koç
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    "Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, Samsunspor, hepsi bizim değerli rakibimiz. Asla düşmanımız değil. Dostluk ve barış içinde olsun. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir. Yeter ki ülkemizde dostluk, huzur ve güven bozulmasın. Coğrafyamızdaki şartlar ve içinde bulunduğumuz şartlar belli. Bunu gerecek, artıracak söylemlerden yöneticiler olarak lütfen kaçınalım".

    Yeni Malatyaspor maçına yönelik penaltı yorumu

    Cengiz, ligin 22. haftasında 1-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasında ilk yarının son anlarında futbolcuları Jean Michael Seri'nin içinde yer aldığı ve penaltı itirazlarının yaşandığı pozisyonun kamera açısına göre farklı yorumlandığını iddia etti.

    Cengiz, pozisyonla ilgili, "Malatyaspor maçında yerden gösterilen bir pozisyonda maalesef bir futbolcumuzun içinde yer aldığı pozisyonun penaltı gibi gösterildiğini görüyoruz. Bu hiç hoş olmadı. Oysa üstten gösterilen pozisyonda bize göre dizine çarpıyor. Tartışma bitmez. Futbol bunun için güzel" şeklinde görüş belirtti.

    ASY 1905 Başkanı Nejat Güney ise derbiyle ilgili, "Her zaman gönlümüz Galatasaray'ın kazanmasından yana. Fenerbahçeliler düşmanımız değil, kardeşimiz. Onlar da Türk milletinin bir parçası. Sportmenlik çerçevesinde iyi olan kazansın. Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin sahasında başarılı olamıyoruz. Bu sene bu şanssızlığı kıracağımızı ve pazar günkü derbiyi kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Süper Lig, Fenerbahçe, derbi, Mustafa Cengiz, Galatasaray
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