Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe maçı için 'Zorlu'yu seçti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi. Terim, derbi için Zorlu Center'ın içindeki bir oteli tercih etti.

Hürriyet'in haberine göre, 2019'da devre arasında "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" diye tweet atan teknik direktör Fatih Terim, 23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için takımını Zorlu Center'ın içindeki bir otelde kampa almaya karar verdi.

Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. 😉 — Fatih Terim (@fatihterim) December 24, 2019

​Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste Fenerbahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.

Ne olmuştu?

Zorlu Center'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı görüşme, spor yazarı Erman Toroğlu'nun yazısıyla ortaya çıkmıştı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok Zorlu geçecek" paylaşımıyla, söz konusu görüşmeye göndermede bulunmuştu.