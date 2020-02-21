10 yaşındaki Manchester United taraftarından Klopp'a mektup: Lütfen artık yenilin

10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh, ligde mağlubiyeti olmayan Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'a bir mektup yazarak, bir sonraki Liverpool karşılaşmasını kaybetmesini istedi. Deneyimli teknik adam da 10 yaşındaki taraftara yanıt vererek, "Üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki, isteğinizi yerine getiremeyeceğim" dedi.

Liverpool, bu sezon aldığı galibiyetlerle İngiltere Premier Lig'e damga vurdu. 26 maçta 1 beraberlik 25 galibiyet alan Merseyside ekibi, en yakın takipçisine 22 puan fark atmış durumda.

10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh, Liverpool'un gösterdiği bu performanstan şikayetçi oldu.

Teknik direktör Jurgen Klopp'a bir mektup yazan 10 yaşındaki Daragh, mektubunda Kloop'tan artık kaybetmelerini istedi.

Daragh'ın yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Adım Daragh. 10 yaşındayım. Manchester United taraftarıyım ve bir şikayet nedeniyle yazıyorum. Liverpool çok fazla maç kazanıyor. Dokuz maç daha kazanırsanız, İngiliz futbolundaki en büyük yenilgisizlik serisine ulaşacaksınız. Bir Manchester United taraftarı olarak bu çok üzücü.

Lütfen Liverpool'un bir sonraki maçı kaybetmesini sağlayın. İzin verin rakip takımlar gol atsın. Umarım şampiyonluğu kazanamama ya da bir sonraki maçı kazanmama konusunda sizi ikna etmişimdir."

Başarılı teknik adam da Manchester United taraftarı olan Daragh'a cevap verdi. Klopp, yanıt mektubunda şunları söyledi:

"Öncelikle bana yazdığın için teşekkür etmek istiyorum. Bana iyi şans dilemediğini biliyorum ancak ne olursa olsun genç bir futbol taraftarıyla iletişime geçmek güzel bir şey ve benimle temas kurduğun için seni takdir ediyorum. Ancak ne yazık ki bu talebini şu an kendi rızamla yerine getirmem mümkün değil. Liverpool'un kaybetmesini ne kadar istesen de dünyada Liverpool'un kazanmasını bekleyen milyonlarca insan var ve benim işim onları yüz üstü bırakmamak."

Klopp, mektubunda "Ama mektubunu okumuş biri olarak söyleyebilirim ki değişmeyeceği kesin olan bir şey varsa o da senin futbola ve takımına olan tutkun. Manchester United sana sahip olduğu için çok şanslı" diye ekledi.