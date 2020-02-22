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12:14 22 Şubat 2020
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    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun için Haluk Ulusoy tesislerinde imza töreni düzenlendi. Teknik direktör Uygun, yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın da (solda) katıldığı törende sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

    Bülent Uygun, Denizlispor'un Süper Lig'deki 29. teknik direktörü oldu

    © AA / Mustafa Değirmencioğlu
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    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Bülent Uygun, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig tarihindeki 29. çalıştırıcısı olacak.

    Süper Lig'e 2009-2010 sezonundan sonra dönen Yukatel Denizlispor, Yücel İldiz yönetiminde başladığı ligde daha sonra Mehmet Özdilek'i takımın başına getirdi.

    Özdilek ile de 22. haftada yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, Bülent Uygun'la devam etme kararı aldı.

    Bülent Uygun, Denizlispor'un Süper Lig'deki 20. sezonunda 29. çalıştırıcısı olacak.

    Giray Bulak'ın 81 müsabaka ile en fazla görev yapan isim konumunda bulunduğu Ege temsilcisinde Ümit Kayıhan 70, Nevzat Güzelırmak 66, Güvenç Kurtar 47, Rıza Çalımbay 46 ve Ersun Yanal da 40 maça çıktı. 

    Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig geçmişinde 1983-1984'te Nevzat Güzelırmak, 1986-1987'de Nihat Atacan, 1994-1995'te Ümit Kayıhan, 2003-2004 ve 2004-2005'de ise Giray Bulak'la sezonu tek teknik adamla tamamlamıştı.

    Bülent Uygun'un 8. takımı

    2006-2007'de Sivasspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Bülent Uygun, Süper Lig'de Sivasspor'un dışında Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor,  Osmanlıspor ve son olarak Hes Kablo Kayserispor'da görev aldı.

    Elazığspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Bülent Uygun, Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa'yı da çalıştırdı.

    En fazla Sivasspor'da görev yaptı

    Süper Lig geçmişinde 193 maça çıkan Bülent Uygun, Sivasspor'da 98, Gaziantepspor'da 42, Eskişehirspor'da 27, Bucaspor, Elazığspor ve Hes Kablo Kayserispor'da yedişer, Osmanlıspor'da ise 5 müsabakada görev yaptı.

    Bu karşılaşmalarda 82 galibiyet, 41 beraberlik ve 70 yenilgi alan Bülent Uygun'un takımları 251 gol atıp kalelerinde 257 gol gördü. 

    © AA /
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    Süper Lig geçmişinde yüzde 42.5 galibiyet oranı bulunan Bülent Uygun, Sivasspor'da 55.1 galibiyet yüzdesi yakalamıştı.

    Sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı

    Yukatel Denizlispor, dün teknik direktör Bülent Uygun'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

    Bülent Uygun için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Umarım hocamla beraber Denizlispor'un hak ettiği yere geleceğiz ve başarılı olacağız" demişti.

    Uygun da kendisini teknik direktör görevine layık gören yönetim kuruluna ve Denizli halkına teşekkür etmişti.

    Yeşil-siyahlı ekibin sezona iyi başladığını ancak son 4-5 haftada istediği sonuçları alamadığını kaydeden Uygun, "Biz de bismillah deyip bugün itibarıyla imzayı atarak, bu şerefli formayla bu ligde en güzel şekilde başarı elde etmek için var gücümüzle çalışıp inşallah çok başarılı olacağız diye düşünüyorum" diye konuşmuştu. 

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    Etiketler:
    Sözleşme, Bülent Uygun, Yukatel Denizlispor, Denizlispor
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