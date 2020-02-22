Spor hisselerinde 3 milyar TL'lik dalgalanma

Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değeri toplam 7 milyar 687 milyon 195 bin 491 TL'ye kadar çıktıktan sonra 4 milyar 642 milyon 225 bin 848 TL'ye kadar geriledi.

Spor hisselerinde bu hafta (17-21 Şubat) 3 milyar TL'lik dalgalanma yaşandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, bu hafta hisselerindeki hareketler ve piyasa değerlerinde yaşanan dalgalanmalarla ön plana çıktı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değeri 7 milyar 687 milyon 195 bin 491 TL'ye kadar çıktıktan sonra 4 milyar 642 milyon 225 bin 848 TL'ye kadar geriledi. Spor şirketlerinin toplam piyasa değerinde bu hafta 3 milyar 44 milyon 969 bin 643 TL'lik dalgalanma yaşandı.

Spor şirketlerinin toplam piyasa değeri 21 Şubat itibarıyla 5 milyar 351 milyon 741 bin 317 TL seviyesinde dengelendi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın piyasa değeri ilk defa 2 milyar TL'yi aştı. Trabzonspor'un piyasa değeri 2 milyar 132 milyon 243 bin 491 TL'ye, Galatasaray'ın piyasa değeri de 2 milyar 349 milyon TL'ye kadar yükseldi.

Analistler, Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u yendikten sonra zirve koltuğuna oturan Trabzonspor'un şu ana kadarki en yüksek piyasa değerini gördüğüne dikkati çekti. Trabzonspor'un piyasa değeri geçen hafta da ilk defa 1 milyar TL'yi aşmıştı.

Galatasaray'ın piyasa değeri de tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

17-21 Şubat haftasında Fenerbahçe Futbol AŞ'nin piyasa değeri 2 milyar 217 milyon 152 bin TL'ye, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in piyasa değeri 988 milyon TL'ye kadar çıktı.

Haftayı Trabzonspor 1 milyar 430 milyon 163 bin 317 TL, Galatasaray 1 milyar 620 milyon TL, Fenerbahçe 1 milyar 593 milyon 578 bin TL, Beşiktaş 708 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı.

En fazla kazandıran Trabzonspor oldu

Analistler, Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor maçlarından çıkacak sonuçların spor şirketlerinin borsadaki performansını etkileyebileceğini belirtti.

Spor şirketlerinin 17-21 Şubat haftasındaki hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına en fazla kazandıran Trabzonspor oldu. Trabzonspor söz konusu dönemde yüzde 29.8 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın hisseleri yüzde 4.1, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 2.4 değer kazandı. Fenerbahçe ise bu hafta yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri söz konusu dönemde yüzde 7.8 değer kaybetti.