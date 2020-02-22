İtalya’da polis, Rus biatloncuların odalarında arama yaptı

İtalyan polisi, 2020 Biatlon Dünya Şampiyonası için ülkede bulunan Rus sporcuların odalarında arama yaptı. Aramaya neyin gerekçe gösterildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Rusya Biatloncular Birliği’nin başkan yardımcısı Aleksey Nujdov RİA Novosti’ye açıklamalarında, 2020 Dünya Şampiyonası nedeniyle İtalya’nın Rasen-Antholz şehrinde bulunan Rus biatlon sporcularının otel odalarında polis tarafından arama yapıldığını söyledi.

Rus sporcuların kişisel bilgisayarlarına el konulduğunu belirten Nujdov, “Şu anda tek bildiğimiz bunlar” dedi.

’Tehlikeli bir suçluymuşum gibi davrandılar’

Odasında arama yapılan sporculardan birisi olan Aleksandr Loginov ise bir Rus spor kanalına demecinde, arama esnasında kendisine ‘tehlikeli bir suçlu’ gibi davranıldığını söyledi ve ekledi: “Olduğumuz yerden kıpırdamamamızı istediler. İç çamaşırlarımızla oturup eşyalarımızı nasıl kontrol ettiklerini izledik. Sadece benim eşyalarımla ilgileniyorlardı.”

Kişisel eşyalarına el konuldu, suçlama yöneltilmedi

Loginov ayrıca, kendisine, arama emrinin Ulusalararası Biatloncular Birliği’nden (IBU) geldiğinin söylendiğini kaydetti. Arama sırasında bilgisayarı ile telefonuna ve birtakım kişisel eşyalarına el konulduğunu, ancak kendisine bir suçlama yöneltilmediğini de belirtti.

‘Sahte akreditasyonla geldiğinden şüphelenmişler’

Rusya Biatloncular Birliği’nin başındaki Vladimir Draçev ise RİA Novosti’ye açıklamasında, aramaya, IBU yöneticilerinden birinin, Loginov ve antrenör Aleksandr Kasperoviç hakkında soruşturma yürütülmesini istemesinin yol açtığını söyledi.

Draçev şöyle devam etti: “Aralarında bir bağlantı olduğunu düşünüyorlar. Aramanın sebebi hem akreditasyon hem de doping şüpheleri. Kasperoviç’in bir başkasının akreditasyonu ile Dünya Şampiyonası’na geldiğinden ve buraya yasaklanmış maddeler getirdiğinden şüphelenmişler.”

Milano Başkonsolosluğu devreye girdi

Rusya’nın Milano’daki Başkonsolosluğu’ndan yetkililerse, Rus biatlon sporcularının odalarında arama yapılmasına ilişkin gelen bilgileri, diplomatik kanallar üstünden araştırmakta olduklarını söylediler.

Odası aranan Rus sporcu iki madalya almıştı

Odasında arama yapılan Rus biatloncu Loginov, Rasen-Antholz’da 12 Şubat’tan beri devam eden 2020 Biatlon Dünya Şampiyona’sında iki madalya kazanmıştı. Şampiyona’nın kapanış töreni yarın gerçekleşecek.