Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
İlk yarı
5. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sörloth, orta sahada Hutchinson'dan kaptığı topu Ndiaye'ye kazandırdı. Bu futbolcunun pasıyla topla tekrar buluşan Sörloth, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
27. dakikada N'Koudou'nun sağdan ortaladığı topu Gökhan Gönül kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden meşin yuvarlağa Boateng'in volesinde, top üstten auta gitti.
32. dakikada sağdan gelen ortayı penaltı noktası önünde Ndiaye kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
35. dakikada N'Koudou rakiplerinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.
45 3. dakikada Boateng sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
İkinci yarı
48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Atiba’nın pasında kale önünde Burak topla buluştu. Burak’ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.
50. dakikada sağ taraftan Gökhan’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Elneny kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün ortasında kale önünde Burak’ın kafa vuruşunda top arka direk tarafından auta gitti.
57. dakikada sol taraftan Burak’ın yerden ortasında ön direkte Boateng dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
64. dakikada sağ taraftan Caner’in kullandığı köşe atışında Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa arka direkte Ruiz’in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Kaleciden geriye gelen topa kale önünde Vida’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
82. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı kornerde ön direkte Gökhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campi'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Karius kornere çeldi.
87. dakikada Boyd'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'koudou'nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+1. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
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