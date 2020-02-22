Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini 57. dakikada Boateng ve 64. dakikada Vida kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 5 ve 90+1. dakikada Sörloth'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti. Trabzonspor'un puanı ise 44 oldu.