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10:30 23 Şubat 2020
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    Sergen Yalçın

    Sergen Yalçın: Atılamayan gollerle ilgili benim yapabileceğim bir şey yok, gol atmayı öğretemem

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    Spor
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere biten Beşiktaş-Trabzonspor maçında yedikleri gollerin çok basit olduğunu belirterek "Kazanamadığımız için üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Atılamayan gollerle ilgili benim yapabileceğim bir şey yok, oyunculara gol atmayı öğretemem. Çok çaba sarf ettiler ama bu futbol’" dedi.

    Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı kazanamadıkları için üzgün olduğunu belirten Sergen Yalçın, şunları kaydetti: "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız oyundan önce çok konsantreydiler. İyi hazırlandık ama bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Özellikle 2-1'den sonra çok pozisyon bulduk ama bitirmemiz lazımdı. Böyle maçlarda bitiremezsen doğal olarak 1 puanla ayrılıyorsunuz. Uzatmalarda gol yememiz çok üzdü. Oyuncuların performansından gayet memnunum. Küçük ayrıntıları halledemiyoruz. Geçen hafta da iyi oyun oynadık ama puansız ayrıldık. Bu hafta da pas bağlantıları, hücum varyasyonları ve oyuncu isteği çok iyiydi ama kazanamadık. Bundan sonraki maçlara bakacağız.”

    ‘Camia kazanma arzusuyla oynayan oyuncu görmek istiyordu'

    Gelecek sezonun planlarına nisan ayı gibi başlayacaklarını söyleyen Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

    "Pozitif bir hava olduğu gerçek. Bazı farklılıklar oluşturmaya başlıyoruz. Beşiktaş ofansif oynamalı. Özellikle tüm camia ofansif oynayan, kazanma arzusuyla oynayan oyuncu grubu görmek istiyordu. Bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Kafamızda bazı planlar var ama ligin bitimine 11 hafta var bunlarla ilgili size bir bilgi vermek çok doğru olmaz. Biraz daha bekleyeceğiz. Nisan, mayıs gibi planlama yapacağız. Kafamızda planlar var. Bunları konuşmanın zamanı değil" 

    ‘Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama bu hatalar hep aynı yere mi oluyor’

    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
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    Maça erken gol yiyerek başladıklarını ifade eden Yalçın, "Çok erken gol yedik. Maça 1-0 başladık neredeyse. Atiba'nın pozisyonunu görmedim. Faul müydü değil miydi bilmiyorum. Oyunun 1. dakikasında Sosa'ya verdiği bir faul var. Ayağı kayıp düşen oyuncuya faul çalarak, oyunumuzu kesiyorsun, faul veriyorsun. Atiba'nın pozisyonu daha ağırdı, çalabilirdi ama çalmadı. Hakemlerle ilgili büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama bu hatalar hep aynı yere mi oluyor" dedi.

    ‘Oyunculara gol atmayı öğretemem’

    Trabzonspor karşısında birçok pozisyondan yararlanamadıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Atılamayan gollerle ilgili benim yapabileceğim bir şey yok. Oyunculara gol atmayı öğretemem. Bu oyuncularla ilgili bir durum. 2-1'den sonra en az 10 pozisyon var ama olmayınca yapacak bir şey yok. Oyun her gün gelişiyor. Burası çok net. Bunu skora çevirmede sorun yaşıyoruz. Bunu da oyuncuların bireysel kaliteleriyle çözmesi lazım. Oyuncuya kaleciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol atacağını öğretemeyiz. Oyuncular mücadele ediyor. Taraftarın istediği oyunu oynamaya çalışıyorlar. Savunmada yaptığımız hatalar maalesef 1 puana sebep oldu" diye konuştu.

    ‘Çok çaba sarf ettiler ama bu futbol’

    Basit goller yediklerini belirten Sergen Yalçın, "Camia ve ülkenin içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Büyük paralar verip üst düzey oyuncular alacak durumumuz yok. Transferler benden önce yapılan transferler. Önümüzdeki dönemde alınacaklar benim onay verdiğim oyuncular olacak. O zaman sorumluluk da bana ait olacak. Oyuncularımızın yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum. Çok çaba sarf ettiler ama bu futbol. Savunma aşamasında sıkıntılarımız var. Bireysel olarak problemlerimiz var. Grup ve bireysel olarak savunma ile ilgili konuştuk. Yediğimiz 2 gol çok basitti" açıklamalarında bulundu.

    ‘Belki oyuncu tercihlerimiz yanlış olabilir’

    "Elimizdeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Biraz mantık değiştiririz daha fazla risk alırız ama en önemli tarafı camianın istediği oyunu oynatmaya çalışıyoruz” diye konuşan Yalçın, Beşiktaş'ın ofansif oynamaya devam edeceğini söyledi:

    “Her yerde ofansif oyunu oynatacağız. Büyük takımlar ofansif oynamak zorunda çünkü arkasındaki kitleyi memnun etmek zorunda. Bundan sonra böyle oynayacağız. Kazanır mıyız bilemem. Başarısız olmak da var. Ekibimle beraber mevcut durumu bilerek geldik. Yapabileceğimizin en iyisi bu. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu oyun herkesin gözü önünde oynanan bir oyun. Herkes seyrediyor. Biz sadece işin ayrıntılarını biliyoruz. Belki oyuncu tercihlerimiz yanlış olabilir."

    ‘Karius sezon sonunda muhtemelen bizimle olmayacak’

    © DHA /
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    Alman kalecileri Loris Karius'un sezon sonunda kendileri ile olmayacağını açıklayan Sergen Yalçın, "Şu anda Karius ile oynuyoruz. Çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Sezon sonu muhtemelen bizimle olmayacak. Kaleciler de bazen şanssız olabiliyor. İyi kaleciler de çok kötü goller yer. 'Topun gözü var' derler. Topun niyeti varsa illa bir yerden giriyor. Oyuncuları yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sezon sonuna yapabileceğimizin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Loris Karius, Maç, Hakem, Gol, Trabzonspor, Beşiktaş, Sergen Yalçın
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