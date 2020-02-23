Tümer Metin: Lens'le oynayana psikolojik tedavi lazım

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, TRT Spor’da yayınlanan ‘Stadyum’ programında, Beşiktaş'ta kötü performanslarıyla eleştirilere hedef olan kaleci Karius ve Lens ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Metin, “Lens'le oynayana Allah sabırlar versin, takım arkadaşı olana psikolojik tedavi lazım” dedi.