Tümer Metin: Lens'le oynayana psikolojik tedavi lazım

Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor'la uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Eski Beşiktaşlı futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, siyah-beyazlı takımdan Jeremain Lens ve Loris Karius'un performanslarına tepki gösterdi.
‘Lens'le oynayana Allah sabırlar versin’
Tümer Metin şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş takımı, 23 haftadır kalecisiz oynuyor. Çok net. Lens'le oynayana Allah, vallahi sabırlar versin yani. Allah yardımcısı olsun takım arkadaşının. Lens'le takım arkadaşı olana psikolojik tedavi lazım. Adamın ne yapacağından hiçbir şey anlayamıyorum. Ne zaman verecek, ne zaman alacak, ne zaman şut atacak hiçbir şey anlamıyorum."
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