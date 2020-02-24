Lugano kılık değiştirdi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini taraftarlarla izledi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 20 yıl 2 ay sonra sahasında Galatasaray'a kaybederken, tribünde eski bir yıldız da vardı. Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Diego Lugano, derbi için Ülker Stadyumu'ndaydı, ancak yüzünde takma sakal ve güneş gözlüğü vardı.

© Fotoğraf : Instagram Lugano kılık değiştirerek maçı kale arkasında Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte izledi.