Galatasaray'dan Ozan Tufan göndermesi: 'Böyle bir şey olabilir mi ya?'

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından takım kaptanlarından Ozan Tufan, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e eleştirilerde bulunmuştu.

Meler'e tepki gösteren Tufan, "Burada söylenecek bir şey yok. Konuşacak birisi varsa o da Halil Umut Meler. Maç başından bu yana Serdar Aziz ile bana 'Çok itiraz ediyorsunuz, sarı kart göstereceğim' diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Halil Umut Meler çok sempatik bulduğum hakem ama buraya başka şeyle gelmiş. Bir tarihi burada yok ettiler" demişti.

Tufan, devamında "Futbol yok sahada, Ömer Bayram milli takımdan arkadaşım diyor ki; hakem buraya gelirken iyi niyetli gelmemiş, size de bize de… Bunu Galatasaraylı oyuncu diyor. TFF gözlemcisi Galatasaray maç kazandı diye videoya çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ben ceza alabilirim çok umrumda değil ama konuşmak zorundayım. Dudağım kanıyor, kart yok! Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye konuşmuştu.

Tufan'ın sık sık tekrar ettiği "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Derbi galibi Galatasaray ise bugün Ozan ile ilgili üstü kapalı bir göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı ekip Twitter'dan 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' yazarak derbide gol atan futbolcuların fotoğraflarını tweet attı. G.Saray bu tweetinin altına bir de anket başlatarak 'Olabilir, Olamaz' seçeneklerini koydu.

❓ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2020

​GS Store'dan yeni paylaşım

Bunun üzerine Galatasaray Store da 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' notuyla 15 Mart'a kadar yapılacak alışverişlerde, ikinci ürüne yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu.

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