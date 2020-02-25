Galatasaray 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' tişörtü bastırıyor

Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tiye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın sözlerine sarı kırmızılı kulübün Twitter hesabında gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı.
“Böyle bir şey olabilir mi ya?” 🤔 pic.twitter.com/suqigwdCVu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2020
Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.
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