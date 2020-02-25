Futbolculara tokat attığı için ceza alan Kurt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam kalenin surlarından aşağıya atlarım

Galatasaray'a 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de kaybetmenin üzüntüsünün yanı sıra maçtan sonra stat içi, stat dışı ve Samandıra'da yaşananlar sarı-lacivertlileri derinden yaralarken, teknik direktör Ersun Yanal istifaya davet edilmişti.

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu'nun, futbolculara tokat attığı için 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verdiği Halit Kurt, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını iddia etti ve Ersun Yanal'ın koltuğuna göz dikti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurt, "İddia ediyorum Federasyon cezamı kaldırsın, önümüzdeki sezon başında göreve başlayayım noterde imza vermek şartı ile Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam kalenin surlarından aşağıya atlarım. Bu kadar iddialıyım. Bu dünyada en kolay iş A Milli Takım ve Fenerbahçe'yi çalıştırmaktır. Bazıları 'Kafayı yemiş bu' diyecekler biliyorum. Lakin ben kendimi biliyorum merak etmeyin" ifadelerini kullandı.