Japonya'da koronavirüs salgını sahaya yansıdı: Maçlar ertelendi, olimpiyatların 'kaderi belirsiz'

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün yayıldığı ülkelerin başında gelen Japonya’da salgın endişesi nedeniyle pek çok futbol maçı ertelendi. Öte yandan 2020 Yaz Olimpiyatları’nın da iptal edilme ihtimali gündeme geldi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs salgınının yarattığı endişe nedeniyle 1, 2 ve 3. ligler ile Japonya J Ligi Levain Kupası'nda 28 Şubat-15 Mart tarihlerinde oynanacak 94 karşılaşma ertelendi.

Japonya Ligi resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "28 Şubat-15 Mart tarihleri arasında J League'de oynanacak bütün karşılaşmalar ertelenmiştir" ifadesi yer aldı.

Kararın, iki haftalık sürecin koronavirüsün yayılmasının engellenmesinde önemli olduğu için alındığı aktarıldı.

J Ligi Levain Kupası'nda yarın oynanması planlanan yedi maç ertelenmişti.

Güney Kore’de de erteleme

Öte yandan koronavirüsün görüldüğü yerlerde bu tarz iptal kararları da peş peşe duyuruluyor.

Bu hafta başlaması planlanande koronavirüs sebebiyle ertelenmişti.

Salgın nedeniyle yedi kişinin yaşamını yitirdiği İtalya’da 1. Futbol Ligi (Serie A) dahil olmak üzere pek çok maç iptal edilmişti.

'Yaz olimpiyatlarının kaderine karar vermek için 3 ay var'

Öte yandan 2020 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Tokyo’da oyunların geleceği de tehlikeye girdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin uzun zamandır üyesi olan Dick Pound, olimpiyatların kaderine karar vermek için önümüzdeki üç ayın belirleyici olacağını belirtti. Pound’a göre mayıs ayı sonuna kadar salgın kontrol altına alınmazsa olimpiyatlar iptal edilebilir.

Bunun ‘çok, çok büyük bir karar’ olduğunu belirten Pound, sağlam kanıtlar olmadan bu kararın verilemeyeceğini belirtti.

Dick Pound’un bu çıkışı, Tokyo Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Toshiro Muto’nun daha önce yaptığı açıklamalarla çelişti. Muto, ertelemenin söz konusu olmadığını belirtmişti.

Sadece savaş dönemlerinde iptal edildi

Tokyo Olimpiyatları’nın 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi öngörülüyordu.

1896’dan bu yana düzenlenen olimpiyat oyunları sadece savaş zamanlarında iptal edildi. 1940’ta yine Tokyo’da gerçekleşmesi planlanan oyunlar bu nedenle yapılmadı.