Neymar'dan Türk futbolseverlere mesaj

Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Neymar'ın Türk futbolseverlere seslendiği video, 'Red Bull Türkiye'nin Instagram hesabında yayımlandı.
Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranlarını turnuvanın dünya finaline davet ederken, "Merhaba Türkiye. Instagram'da yeteneğini göster, Brezilya'da Red Bull Neymar Jr's Five Finali'ne bize katılma fırsatı yakala. Sevgiler, hep birlikteyiz" ifadesini kullandı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
@neymarjr'ın Türkiye'ye mesajı var!🤩 ⚽️Futbol yeteneğini gösteren videonu çek, ✔️ #outplaythemall hashtag’iyle, ✔️ @redbullneymarjrsfive ve @redbulltr hesaplarını etiketleyerek, ✔️ Türk bayrağı emojisi ekleyip paylaş. 🇹🇷 Brezilya'daki Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’ne gitme şansı yakala! #redbullneymarjrsfive #outplaythemall
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)