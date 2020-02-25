Neymar'dan Türk futbolseverlere mesaj

Brezilyalı futbolcu Neymar, kendi ismiyle düzenlenen 'Red Bull Neymar Jr's Five' organizasyonunun 29 Şubat'ta başlayacak Türkiye elemeleri öncesi Türk futbolseverlere seslendi.

Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Neymar'ın Türk futbolseverlere seslendiği video, 'Red Bull Türkiye'nin Instagram hesabında yayımlandı.

Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranlarını turnuvanın dünya finaline davet ederken, "Merhaba Türkiye. Instagram'da yeteneğini göster, Brezilya'da Red Bull Neymar Jr's Five Finali'ne bize katılma fırsatı yakala. Sevgiler, hep birlikteyiz" ifadesini kullandı.