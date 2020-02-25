Galatasaray'dan derbi açıklaması: Gerekli yasal işlemler başlatılmıştır

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe oynanan dev derbiye ilişkin bir açıklama yayımladı.
Olayların takipçisi olunduğu ve yasal işlemlerin başlatıldığı söylemlerinin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.
Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;
- Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,
- Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,
- Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,
- Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,
- Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,
- Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.
Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.
Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."
Fenerbahçe maçında yaşananlar hakkında— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 25, 2020
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