Galatasaray'dan derbi açıklaması: Gerekli yasal işlemler başlatılmıştır

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maç öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı olaylar yaşandığı kaydedildi.