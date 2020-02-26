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19:03 26 Şubat 2020
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    Nihat Özdemir

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'koronavirüs' açıklaması: Nerede tehlike varsa orada duracağız

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    TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgınının Avrupa'da etkili olmasıyla ilgili, "Avrupa Futbol Şampiyonası yapılsın yapılmasın diye konuşmalar var. Bu yalnız Türkiye'yi etkileyen bir olay değil" dedi.

    Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması etkinliğinde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Özdemir, koronavirüs nedeniyle İtalya'da geçen hafta sonu 3 maçın oynanmadığını belirterek, "Bazı maçların seyircisiz oynanma kararı alındı. Avrupa Futbol Şampiyonası yapılsın ya da yapılmasın diye konuşmalar var. Bu yalnız Türkiye'yi etkileyen bir olay değil. Makedonya'da bir vaka olmuş ama çok şükür şu anda çok iyi tedbirler alındı. İran seferlerimiz tamamen durdu şu anda. Nerede tehlike varsa orada duracağız" diye konuştu.

    Özdemir, İzmir'in Türk futbolu için önemli olduğunu belirterek, Altınordu'nun altyapıda "başarılı" işler yaptığını, Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil'le önemli bir ivme yakaladığını, TFF 3. Lig'e düşen Altay'ın da TFF 1. Lig'e kadar yükseldiğini söyledi.

    İzmir takımlarının iyi gidişatlarının sürmesi temennisinde bulunan TFF Başkanı, "İzmirliler bizden mili maç istiyor. Hazırlık maçı olsun, şu olsun bu olsun. Şenol hocayla da konuştum, İzmir'e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

    A Milli Futbol Takımı, İzmir'de en son 11 Şubat 2009'da Fildişi Sahilleri ile oynanan maçta karşı karşıya gelmişti. 

    'İnşallah Çanakkale Köprüsü'nde bir gecikme olmaz'

    Aynı zamanda LİMAK Holding'in de yönetim kurulu başkanı olan Özdemir, yurt içi ve dışındaki yatırımlarda koronavirüsün herhangi bir etkisini görmediklerini aktararak şöyle konuştu:

    "Türk iş adamı olarak hem Türkiye'deki yatırımlarımız hem de yurt dışında yaptığımız yatırımlarda koronavirüsün herhangi bir etkisini görmedik ama inşallah dua ediyorum Çanakkale Köprüsü'nde bir gecikme olmaz. Çünkü biz onu 1 yıl öne çektik. 18 Mart 2022'de bu köprüyü açacağız ama ana kablo gelmezse, ana kablo için toleransımız var, o toleransı aşarsa, bir sıkıntı yaşar veya yaşamayız diye endişeyle beklemekteyiz."

    Yap-işlet-devret modelini en iyi uygulayan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyen Özdemir, yapımında yer aldıkları İstanbul Havalimanı'nda uçakların by-pass etme sayısının Atatürk Havalimanı'na göre 5'te 1, yine aynı dönem içinde kuşa çarpma olayının da 6'da 1 oranında azaldığını ileri sürdü. 

    Çandarlı Limanı inşaatının devam etmesi gerektiğini ancak projenin yap-işlet-devret modeline uygun olmadığını savunan Özdemir, "İzmir Limanı sadece kruvaziyer limanına dönüştürülmelidir" değerlendirmesinde bulundu. 

    Etiketler:
    Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Süper Kupa, TFF 2. Lig Beyaz Grup, Koronavirüs, Nihat Özdemir
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