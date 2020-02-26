Ezeli rekabette Galatasaray, basketbolda da galip: Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yendi ve rakibi karşısında deplasmanda yaklaşık 9 yıl sonra galip geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son 4 dakika 43 saniyesine Fenerbahçe Beko, 75-67 önde girdi. Rakibine bu bölümden sonra sayı şansı tanımayan ve 13-0'lık seri bulan Galatasaray Doğa Sigorta, rakibinin iç sahadaki 17 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Sarı-kırmızılılar ligde 14. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko 5. yenilgisini aldı.

Rakibini son olarak deplasmanda 4 Haziran 2011'de yenen Galatasaray, daha sonra Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bir, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki 16 maçı da kaybetmişti.